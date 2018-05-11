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Bahisçilerin Eurovision favorisi Kıbrıs

11.05.2018 20:53 | Son Güncelleme

Bahisçiler Eurovision Şarkı Yarışması'nın favorilerini açıkladı.

Cumartesi günü düzenlenecek finalin favorisi Kıbrıs olurken, onu İsrail takip etti.63. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali için nefesler tutulmuşken bahisçiler, Cumartesi günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek olan yarışmanın favorilerini açıkladı. Eurovisionworld isimli web sitesinden tahminlere dayandırılan sonuçlara göre, bu yılın favorilerinde Kıbrıs adına yarışan Yunan şarkıcı Eleni Foureira'nın seslendirdiği "Fuego" isimli şarkı ilk sırada yer aldı.

Kıbrıs'ı Netta Barzilay'in temsil ettiği İsrail izledi. Genç şarkıcı Barzilay'in seslendirdiği "Toy" yarı finale kadar açık ara favori gösteriliyordu.

Fransa adına Akdeniz'de bir sığınmacı teknesinde doğan bir bebeğin hikayesini anlatan "Mercy" adlı şarkı ile yarışan ikili Madame Monsieur de favoriler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Geçen hafta düzenlenen iki yarı final sonucu 20 ülke Cumartesi düzenlenecek finale adını yazdırmıştı. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ise Avrupa Yayın Birliği'ne (European Broadcasting Union) en fazla mali katkı sağlayan ülkeler olarak yarı finale katılmadan doğrudan finalde yarışma hakkına sahip. Geçen yıl Ukrayna'da Salvador Sobral'in performansı ile yarışmadaki ilk zaferini elde eden ev sahibi Portekiz de doğrudan final biletini almıştı.

Kazanan 43 katılımcı ülkeden izleyicilerin vereceği oyların yanı sıra yüzde 50 oranında jürinin kararı ile belirlenecek.

AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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