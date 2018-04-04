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Bahreyn Yeni Petrol Yatağı Buldu

04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Bahreyn hükümetinin açıklamasına göre yeni petrol ve doğalgaz yatağı rekor rezerv miktarlar içeriyor

Bahreyn Yeni Petrol Yatağı Buldu

Bahreyn, 80 milyar varillik petrol rezervi bulduğunu açıkladı.

Hükümet Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek yeni bulunan petrol yatağının ayrıntılarını aktardı. Buna göre 80 milyar varillik petrol, ülkenin batısındaki Halil al-Bahrain havzası açıklarında 2 bin kilometre karelik alan içinde bulundu. Ülkenin batı kıyısı açıklarında bulunan petrol yatağının çok derinlerde olmadığı da açıklandı.

Hükümete göre petrolle birlikte havzadan çıkarılabilecek doğalgaz rezervlerinin ise 400 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

Bahreyn’in ana doğalgaz rezervinin altında ise 300 ila 600 milyar metreküp kapasiteli yeni bir doğalgaz kaynağı da bulundu.

Bahreyn, Suudi Arabistan’ın petrol zengini kıyı ve çöl bölgelerinin doğusunda Basra Körfezi’nde yer alıyor.

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