Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü... Zor karar!

Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü...

1 / 8 Kaylie, Buffalo Wild Wings isimli restoranda garsonluk yapıyordu. Restoran hemen her gün yoğun olduğundan işi çok zordu.

2 / 8 Yine bir gün restoranın daimi müşterisi Glenn Morse masada zarfını unuttu. Zarfta tam 1.700 dolar vardı. Kaylie hemen zarfı buldu.

3 / 8 ABC News’ten aktarılanlara göre Cyr, “Zarfın içine baktığımda 100 dolarlık banknotlar gördüm. İnsanların çok büyük bahşişler bıraktığına dair haberler okumuştum. Zarfın üstünde isim yazılı olduğunu görünce bunun bahşiş olmadığını anladım” dedi.

4 / 8 Kaylie hemen Morse ile irtibata geçti ve parayı iade etti.

5 / 8 Morse, Kaylie’nin yaptığı harekete hem çok sevindi hem de çok şaşırdı.

6 / 8 “Aynı durumda kim olsa aynı şeyi yapmazdı. Üstelik benden bir beklentisi de olmadı. İçimden geldiği için küçük bir ödül bıraktım. Kendisi çok dürüst biri” dedi.

7 / 8 Morse da ödül olarak Kaylie’ye 100 dolar bıraktı.