Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmalarla ilgili açıklamada: Aksiyon planımızı hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını belirtti ve "Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesine konuşan Albayrak, "Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır" diye konuştu.

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