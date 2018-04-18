AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun Salı günü açıklanan Türkiye Raporu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik raporu, "vizyonsuz" ifadesiyle tanımladı.

Çelik, raporda "objektif bir dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren ve gelecek perspektifi sunan bir eleştiri bulunmadığını" belirtti. AB Bakanı, Gülen yapılanmasına yönelik bölümleri de "FETÖ'den masum bir sivil toplum örgütüymüş gibi bir retorik kullanılmasını son derece yanlış buluyoruz” yorumunda bulundu.

Bozdağ: AB'den uzaklaşan Türkiye değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Salı günü raporu eleştirdiği bir açıklama yapmıştı. "Rapordaki bazı olumlu ifadelerin, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmeyeceğini" ifade eden Bozdağ, Avrupa Birliği'nden uzaklaşanın Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, Avrupa Birliği'nin olduğunu" belirtti.

Bozdağ, "Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler" şeklinde konuştu.