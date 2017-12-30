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Bakan Mattis Esad'ı Kürtler konusunda uyardı

30.12.2017 00:27 | Son Güncelleme 17 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Kürtlere karşı operasyon düzenlememesi konusunda uyardı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. ABD'nin desteklediği Suriyeli Kürt gruplara yönelik olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı operasyon düzenlememesi konusunda uyardı ve "Bu bir hata olur" dedi.

Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarla ilgili olarak da "Daha önce bizim bir tarafta, Rusların da bir başka tarafta operasyonlar düzenleyebileceğini söylemiştik. Biz operasyonlara devam ediyoruz. Hiçbir şey değişmedi" şeklinde konuştu. Mattis, ancak bu sınırın aşılmasının "hata olacağını" sözlerine ekledi.

Esad'ın açıklaması

Suriye lideri Beşar Esad bir süre önce ülkesinde "Kürtler" diye tanımlanan grupların aslında sadece "Kürtler" olmadığını belirterek, "Başta Amerikan komutası olmak üzere yabancı bir ülke için çalışan herkes haindir" açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele kapsamındaki başlıca müttefiki olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) belkemiğini Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü ve terör örgütü olarak tanımladığı YPG'nin, SDG çerçevesinde ABD'den silah yardımı alması Ankara-Washington ilişkilerinde de gerilime yol açmıştı. IŞİD'in son dönemde Suriye'nin büyük bölümünde yenilgiye uğratılması, ABD destekli SDG ile Rusya destekli rejim güçlerini karşı karşıya getirdi.

AFP/HS/ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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