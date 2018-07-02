Bakan Soylu'dan Leyla Aydemir açıklaması: Bulunduğu yer, daha önce defalarca aranan bir yer

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık üç haftalık aramanın ardından bugün cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında açıklamalarda bulundu.

CNNTÜRK'te katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Soylu, Leyla'nın daha önce defalarca aranan bir yerde bulunduğunu söyledi.

Çocuğun bulunduğu yere sonradan bırakılmış gibi göründüğünü söyleyen Soylu, "İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Arkadaşlarımız 'Ya biz görmedik, ya da cansız bedeni suyla beraber aşağı geldi' dedi" ifadelerini kullandı.

Detayların yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacağını söyleyen Soylu, "İlk değerlendirmeye göre tecavüz yok" dedi.

Ancak "çok ufak bir darp görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Soylu, son zamanlarda çok fazla kayıp çocuk haberinin alındığına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kaybolan çocuklar bazen üst üste gelir. Başka olaylar da üst üste gelebilir. Trafik kazalar üst üste gelebilir, cinayetler üst üste gelebilir. Bizim teknik kabiliyetimiz geliştikçe, bu tür olayları yapmak isteyenlerin de kabiliyetleri gelişiyor. Kayıp çocuklar gibi, toplumu çok üzen ve endişeye sevk eden meselelerle ilgili devlet olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz."