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Bakan Soylu'dan Leyla Aydemir açıklaması: Bulunduğu yer, daha önce defalarca aranan bir yer

02.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

Yaklaşık üç haftalık aramanın ardından bugün cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Leyla'nın daha önce defalarca aranan bir yerde bulunduğunu söyleyen Soylu, "İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var" dedi.

Bakan Soylu'dan Leyla Aydemir açıklaması: Bulunduğu yer, daha önce defalarca aranan bir yer

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık üç haftalık aramanın ardından bugün cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında açıklamalarda bulundu.

CNNTÜRK'te katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Soylu, Leyla'nın daha önce defalarca aranan bir yerde bulunduğunu söyledi.

Çocuğun bulunduğu yere sonradan bırakılmış gibi göründüğünü söyleyen Soylu, "İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Arkadaşlarımız 'Ya biz görmedik, ya da cansız bedeni suyla beraber aşağı geldi' dedi" ifadelerini kullandı.

Detayların yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacağını söyleyen Soylu, "İlk değerlendirmeye göre tecavüz yok" dedi.

Ancak "çok ufak bir darp görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Soylu, son zamanlarda çok fazla kayıp çocuk haberinin alındığına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kaybolan çocuklar bazen üst üste gelir. Başka olaylar da üst üste gelebilir. Trafik kazalar üst üste gelebilir, cinayetler üst üste gelebilir. Bizim teknik kabiliyetimiz geliştikçe, bu tür olayları yapmak isteyenlerin de kabiliyetleri gelişiyor. Kayıp çocuklar gibi, toplumu çok üzen ve endişeye sevk eden meselelerle ilgili devlet olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Ne olmuştu?

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir bugün köye iki kilometre uzaklıkta ölü bulundu. DHA'ya göre Leyla'nın cesedi, Kurudere mevkiindeki dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yetkililerin incelemelerinin ardından ceset Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin kızı Leyla, Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Leyla'yı bulmak için AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları 18 gündür bölgeyi arıyordu.

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