Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

T24'ten Işıl Öz'ün haberine göre, Strong, at dışkılı paketi göndermesinin nedenini son vergi yasasıyla alakalı olduğunu açıkladı. Amerikan halkına sunulanı, iade ettiğini söyleyen Stron, sosyal medya hesabından, “Eğer para konuşma özgürlüğü ise, at dışkısı da aynı para gibi konuşma özgürlüğüdür” dedi. Stong ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin 2010 yılında karara bağladığı Citizens United davasına gönderme de yaptı.
Citizens United, parayı ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirerek büyük şirketlerin politikacılara sınırsız kampanya yardımı yapmasını ve iş dünyasının seçimleri manipüle etmesinin önünü açan bir karardı.
Strong son olarak, “At Dışkısı Sanat Şovu’na hazır olun, organik at dışkısından Los Angeles’ta Trump yönetiminin büstlerini yapacağız” dedi.
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