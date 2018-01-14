Bakterili mama 83 ülkede satılmış

Süt ürünleri, süt tozu ve bebek maması üreticisi Fransız Lactalis firmasının İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, içerisinde salmonella bakterisi bulunduğu için toplatılma kararı verilen 12 milyondan fazla kutu bebek mamasının 83 ülkeye satıldığını kaydetti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire geçen cuma günü yaptığı açıklamada firmanın söz konusu ürünlerin toplatılması işlemlerine başladığını ve üretim tarihine bakılmaksızın Craon'daki tesislerde üretilen tüm ürünleri geri alacağını duyurmuştu. Lactalis firması daha önce sadece 15 Şubat 2017 tarihinden sonra üretilen bebek maması ve kahvaltılık gevrekleri geri çağırmıştı.

Le Maire altıkları bu "radikal karara" gerekçe olarak, ürünlerin ayrıştırılması sırasında yaşanacak gecikme ve zorluğun önlenmesi gösterdi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre geçen günlerde toplatılacağı belirlenen birçok ürünün Fransa'daki birçok büyük süpermarkette yanlışlıkla satıldığı ortaya çıkmıştı.

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