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Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

KKTC'de, eşinin evde olmadığı sırada baldızına tecavüz eden 38 yaşındaki Aramurat Orunov'un polise verdiği ifade şoke etti. Suçunu itiraf eden zanlı kendini 'şeytana uydum' diye savundu.

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızına tecavüz ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Lefkoşa'da Türkmenistanlı Aramurat Orunov, eşi G.R. bakıcılık yaptığı eve gidince, birlikte kaldıkları baldızı R.Y.'yi (26) dövüp, tecavüz etti. Sabah Orunov işe gidince, R.Y. polise gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Aramurat Orunov, gözaltına alındı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde 'suçunu itiraf edip, "Şeytana uydum" diyen Orunov, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Anahtar Kelimeler:
baldız istismar KKTC

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ne yapsın baldız baldan tatlı olunca şeytana da uyulur yoldan da çıkılır...
benim kafama takılan şu:şimdi senin iki kızkardeşin var mı yok mu bilmem ancak olduğunu düşünerek eniştenin senin diğer kızkardeşine bu rezaleti yaşatsaydı yine sen bu kadar rahat böyle bir cümle yazabilir miydin?yoksa sana yapılınca namus bekçisi başkasına yapılınca böyle espri ve keyif konusu oluyor buna var mı bir cevabın?
Senden ala şeytan mı var ?
şeytan sana uymuştur
Sapık herif Ramazan ayında bütün şeytanlar zincire bağlı olur piyasaya çıkmaz.
ŞEYTAN ŞEYTANA UYMUŞ....
bu şeytanı bir görsem varya elini öpecem. bukadar insanın günahını kendi üstüne nasıl alıyor ve hiçte sesi çıkmıyor yazık garibana.. bukadarda üstüne gidilmezki kardeşim ben yaptığımdan sorumluyum iyi ya da kötü şeytana felanda uymuyorum özgür irademle yapıyorum ne yaparsam yani günahta benim sevapta benim şeytana birşey bırakmıyorum sizlerde öyle yapın derim...
EMİNİM ŞEYTAN ALEMLERİN RABBİNE BU KADAR ŞEYTAN VARKEN BENİ NEDEN YARATTIN DİYORDUR
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