Baltimore Fotoğrafları Cinayetleri Unutturmayacak

Baltimore’da 2015 yılında 344 kişi öldürüldü. Bu, kent tarihinde bir yıl içinde işlenen en çok cinayetti. Bu gerçek sanatçı Amy Berbert'i çok sarsmış ve Baltimore'de işlenen cinayet mekanlarını fotoğraflamaya başlamış. Berbert bunun için cinayetlerin birinci yıldönümlerinde aynı mekanlara, cinayetlerin işlendiği aynı saatte geri dönüyor.
Berbert, ”Baltimore'daki cinayetlerin işlendiği mahallelerde yaşıyanlara benzemiyorum. Beyaz bir kadın olarak ya polise, sosyal yardım çalışanına ya da uyuşturucu satın almaya çalışan birine benziyorum. Uyuşturucu satışlarını fotoğraflayıp belgelediğimi sanıp kamerama el koymak isteyenler oldu. O zaman çektiğim fotoğrafların insan fotoğrafları olmadığını gösteriyorum” diyor.
Berbert, Baltimore'un doğusunda kendini tedirgin hissedirken, batı tarafındaki halkın daha nazik olduğunu söylüyor.
”Geçen yıl bu gece Baltimore'de eşzamanlı olarak iki cinayet işlenmişti. Hedef alınan kişinin evinde olmadığı düşünülüyor. Ama arada bir kadın öldürüldü, hatta cinayetin işlendiği sırada üst katta çocuklar vardı” diyen Berbert, bu kez de o kurbanın yaşadığı yerde.
”İnsanların bu fotoğraflara bakıp o anda olay mahallinde olduklarını ve vurulan kişinin ölmek üzere olduğunu kafalarında canlandırmalarını istiyorum. Bu fotoğraflarla duygusal bir bağ kurabilir, cinayet kurbanlarını birer birey ve insan olarak görebilirler. Yoksa ölenler istatistiklerdeki rakamlardan başka birşey olmaz” diyen Berbert sözlerini,
”Dünyaya güzellikler getirmeye çalışmıyorum. Bundan para kazanmak da değil amacım. Tek çabam Baltimore'daki silahlı şiddet sorununa dikkat çekmek, meseleye bilinç, şefkat ve anlayışla yaklaşılmasını sağlamak. Sosyal medyanın büyük bir erişim gücü var. Cinayetin yıldönümünde insanların Facebook ya da Instagram sayfalarında cinayet mahallinin fotoğrafının belirivermesi, bir anlığına da olsa durup düşünme ve ölen insanı anma fırsatı yaratıyor. Bunun etkisinin bir müze duvarında asılı fotoğraflara bakmaktan çok daha etkili olacağını düşünüyorum” diye bitiriyor.
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
Son dakika! Rus savaş uçağı düştü
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum