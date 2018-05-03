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Baltimore Fotoğrafları Cinayetleri Unutturmayacak

03.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Sanatçı Amy Berbert'in hazırladığı ”Remembering the Stains on the Sidewalk”, ”Kaldırımdaki Kan İzlerini Hatırlamak” adlı fotoğraf çalışması, Baltimore'da işlenen cinayetlerin hafızalardan silinmeye yüz tutan kurbanlarını hatırlatmayı amaçlıyor

Baltimore Fotoğrafları Cinayetleri Unutturmayacak

Baltimore’da 2015 yılında 344 kişi öldürüldü. Bu, kent tarihinde bir yıl içinde işlenen en çok cinayetti. Bu gerçek sanatçı Amy Berbert'i çok sarsmış ve Baltimore'de işlenen cinayet mekanlarını fotoğraflamaya başlamış. Berbert bunun için cinayetlerin birinci yıldönümlerinde aynı mekanlara, cinayetlerin işlendiği aynı saatte geri dönüyor.

Berbert, ”Baltimore'daki cinayetlerin işlendiği mahallelerde yaşıyanlara benzemiyorum. Beyaz bir kadın olarak ya polise, sosyal yardım çalışanına ya da uyuşturucu satın almaya çalışan birine benziyorum. Uyuşturucu satışlarını fotoğraflayıp belgelediğimi sanıp kamerama el koymak isteyenler oldu. O zaman çektiğim fotoğrafların insan fotoğrafları olmadığını gösteriyorum” diyor.

Berbert, Baltimore'un doğusunda kendini tedirgin hissedirken, batı tarafındaki halkın daha nazik olduğunu söylüyor.

”Geçen yıl bu gece Baltimore'de eşzamanlı olarak iki cinayet işlenmişti. Hedef alınan kişinin evinde olmadığı düşünülüyor. Ama arada bir kadın öldürüldü, hatta cinayetin işlendiği sırada üst katta çocuklar vardı” diyen Berbert, bu kez de o kurbanın yaşadığı yerde.

”İnsanların bu fotoğraflara bakıp o anda olay mahallinde olduklarını ve vurulan kişinin ölmek üzere olduğunu kafalarında canlandırmalarını istiyorum. Bu fotoğraflarla duygusal bir bağ kurabilir, cinayet kurbanlarını birer birey ve insan olarak görebilirler. Yoksa ölenler istatistiklerdeki rakamlardan başka birşey olmaz” diyen Berbert sözlerini,

”Dünyaya güzellikler getirmeye çalışmıyorum. Bundan para kazanmak da değil amacım. Tek çabam Baltimore'daki silahlı şiddet sorununa dikkat çekmek, meseleye bilinç, şefkat ve anlayışla yaklaşılmasını sağlamak. Sosyal medyanın büyük bir erişim gücü var. Cinayetin yıldönümünde insanların Facebook ya da Instagram sayfalarında cinayet mahallinin fotoğrafının belirivermesi, bir anlığına da olsa durup düşünme ve ölen insanı anma fırsatı yaratıyor. Bunun etkisinin bir müze duvarında asılı fotoğraflara bakmaktan çok daha etkili olacağını düşünüyorum” diye bitiriyor.

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