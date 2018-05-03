Baltimore Fotoğrafları Cinayetleri Unutturmayacak

Baltimore’da 2015 yılında 344 kişi öldürüldü. Bu, kent tarihinde bir yıl içinde işlenen en çok cinayetti. Bu gerçek sanatçı Amy Berbert'i çok sarsmış ve Baltimore'de işlenen cinayet mekanlarını fotoğraflamaya başlamış. Berbert bunun için cinayetlerin birinci yıldönümlerinde aynı mekanlara, cinayetlerin işlendiği aynı saatte geri dönüyor.

Berbert, ”Baltimore'daki cinayetlerin işlendiği mahallelerde yaşıyanlara benzemiyorum. Beyaz bir kadın olarak ya polise, sosyal yardım çalışanına ya da uyuşturucu satın almaya çalışan birine benziyorum. Uyuşturucu satışlarını fotoğraflayıp belgelediğimi sanıp kamerama el koymak isteyenler oldu. O zaman çektiğim fotoğrafların insan fotoğrafları olmadığını gösteriyorum” diyor.

Berbert, Baltimore'un doğusunda kendini tedirgin hissedirken, batı tarafındaki halkın daha nazik olduğunu söylüyor.

”Geçen yıl bu gece Baltimore'de eşzamanlı olarak iki cinayet işlenmişti. Hedef alınan kişinin evinde olmadığı düşünülüyor. Ama arada bir kadın öldürüldü, hatta cinayetin işlendiği sırada üst katta çocuklar vardı” diyen Berbert, bu kez de o kurbanın yaşadığı yerde.