Bangladeş ile Myanmar Rohingyalar için anlaştı

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Myanmar Sosyal Refah Bakanı Ko Ko Naing, 23 Ocak'tan itibaren günde ortalama 300 Rohingya Müslümanının işlemlerini yapmayı hedeflediklerini aktardı. Ancak uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan Bangladeş'in Myanmar BüyükelçisiMohammad Sufiur Rahman, insanların fiziksel olarak geri gönderilmelerinin daha uzun zaman alacağını söyledi.

Konuyla ilgili kendi açıklamasını yayınlayan Myanmar ise ilk geri gönderme işlemlerinin 23 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Kasım 2017’deMyanmar ile Bangladeş liderleri Myanmar'dan komşu Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Rohingya Müslümanı'nın geri dönüşü için bir anlaşma imzalamıştı.

Bangladeş açıklamasında geri gönderileceklerin doldurması gereken form ve bilgiler konusunda anlaşıldığını aktarırken, anlaşmanın ne zaman uygulamaya gireceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Salı günü bir açıklama yayınlayan Bangladeş, Myanmar ile varılan anlaşma doğrultusunda anlaşmanın uygulanmaya başlanmasından itibaren iki sene içerisinde Bangladeş'e kaçan yüz binlerce Rohingya Müslümanının iade edileceğini belirtti.

Myanmar yaptığı açıklamada Bangladeş'ten ayrıca bin civarında “isyancı”nın iade edilmesini istediğini belirtti.

Anlaşma kapsamında Bangladeş, sınırın kendi tarafında beş tane "transit kamp” kurmayı taahhüt etti. Bangladeş bu kamplarda geri gönderilecek mültecilerin işlemlerinin yapılacağını ve mültecilerin buradan Myanmar'daki iki kabul merkezine gönderileceğini aktardı.

Myanmar hükümetinin Rohingya Müslümanlarının yaşadığı Rakhayn eyaletinde 30 bin kişinin geçici olarak barındırılacağı 625 bina inşa ettiği bildirildi.

BM: Geri gönderimler güvenli ve gönüllü olmalı

Konuyla ilgili açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Myanmar hükümetinin mültecilerin "güvenli ve gönüllü” bir şekilde geri gönderilmelerini garanti etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Onların ne istediğini duymak gerçekten çok önemli. Ve onlar geri dönmeden önce bazı koşulların yerine getirildiğini görmek istiyorlar” denildi.

Rohingya Müslümanlarının Rakhayn eyaletinde geri gönderileceği yerleri görmek için davet edilmediğini ve eyalete girişlerine izin verilmediğini belirten BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, "Biz ve partnerlerimizin acil olarak ve kısıtlanmamış bir şekilde eyalete erişime ihtiyacımız var. Bu sayede durumu değerlendirip ihtiyacı olanlara destek sağlayabiliriz” dedi.