Bangladeş'teki Mülteci Kamplarında Yetersiz Beslenme Krizi

Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan Myanmarlı Arakan Müslümanları, son sekiz aydır yardım kuruluşlarının yoğun çabalarına rağmen yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya. Yardım gönüllüleri mültecilere sıcak yemek dağıtıyor ve beslenme yetersizliği olan çocukları tedavi ediyor. Ancak kampta yaşayan annelerin çocuklarını iyi besleyebilmeleri için daha çok desteğe ihtiyacı var.

Bu mutfakta her gün Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanlar için binlerce öğün yemek çıkıyor.

Mülteciler Bangladeş'e geçen yıl yokluk içinde geldi. Myanmar Ordusu'nun köylerine saldırması üzerine kaçan Arakanlılar, açlık içinde günlerce süren yolculuktan sonra Bangladeş'e vardı.

Ancak dokuz ay sonra, düzenli gıda dağıtımlarına rağmen açlık, hala 700 bin mültecinin en büyük sorunu.

Çok sayıda mülteci aile, yardım örgütlerinin dağıttığı sıcak yemekler sayesinde karın doyuruyor.

Abdu Sobee, buraya her gün kardeşinin çocuklarıyla geliyor: ”Gıda satın alıp pişirmek için paraya ihtiyacım var. Ama para yok. Peki nereden bulacağım? Buraya ücretsiz yemek dağıttıkları için çocuklarla birlikte geldim. Bize bisküvi de verdiler.”