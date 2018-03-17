Banksy tutuklu gazeteci Zehra Doğan için çizdi

Dünya çapında tanınan İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Türkiye'de tutuklu gazeteci ve ressam Zehra Doğan için New York'ta bir duvar resmi çizdi.

Banksy, 2017 yılında üç yıla yakın hapis cezasına çarptırılan Zehra Doğan için Manhattan bölgesinde 20 metre genişliğinde dev bir duvar resmi yaptı.

Zehra Doğan'ın çizdiği resim nedeniyle tutuklu olmasını protesto eden İngiliz sanatçı, demir parmaklıklar ardında resmettiği genç gazetecinin duvar resmine "Zehra Doğan'a özgürlük" yazdı.

Banksy Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda da "Zehra Doğan sadece tek bir resim yaptığı için üç yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı" ifadesini kullandı.

"Instagram'dan çağrı yaptı"

Banksy Instagram hesabı üzerinden aynı zamanda Zehra Doğan'ın çalışmalarından birini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da linkleyerek paylaştı. Sanatçı, kullanıcılarına da aynısını yapma çağrısında bulundu.

İngiliz sanatçı Banksy, New York Times gazetesine verdiği demeçte de "Onun için çok üzülüyorum, ben hapis cezasından fazlasını gerektirebilecek çizimler yaptım" dedi.

Kanun Hükmünde Kararname ile 2017 Ekim ayında kapatılan Jin haber Ajansı editörlerinden Zehra Doğan, sokağa çıkma yasakları döneminde Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik çizdiği resimleri sosyal medyada paylaşması nedeniyle Haziran 2017'de 2 yıl 9 ay ve 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/dpa, GA/ÖA

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