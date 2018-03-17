HABER

Banksy tutuklu gazeteci Zehra Doğan için çizdi

17.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sokak sanatçısı Banksy, gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın Nusaybin resimleri nedeniyle Türkiye'de cezaevinde olmasını protesto etmek için dev bir duvar resmi çizdi.

Banksy tutuklu gazeteci Zehra Doğan için çizdi

Dünya çapında tanınan İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Türkiye'de tutuklu gazeteci ve ressam Zehra Doğan için New York'ta bir duvar resmi çizdi.

Banksy, 2017 yılında üç yıla yakın hapis cezasına çarptırılan Zehra Doğan için Manhattan bölgesinde 20 metre genişliğinde dev bir duvar resmi yaptı.

Zehra Doğan'ın çizdiği resim nedeniyle tutuklu olmasını protesto eden İngiliz sanatçı, demir parmaklıklar ardında resmettiği genç gazetecinin duvar resmine "Zehra Doğan'a özgürlük" yazdı.

Banksy Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda da "Zehra Doğan sadece tek bir resim yaptığı için üç yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı" ifadesini kullandı.

"Instagram'dan çağrı yaptı"

Banksy Instagram hesabı üzerinden aynı zamanda Zehra Doğan'ın çalışmalarından birini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da linkleyerek paylaştı. Sanatçı, kullanıcılarına da aynısını yapma çağrısında bulundu.

İngiliz sanatçı Banksy, New York Times gazetesine verdiği demeçte de "Onun için çok üzülüyorum, ben hapis cezasından fazlasını gerektirebilecek çizimler yaptım" dedi.

Kanun Hükmünde Kararname ile 2017 Ekim ayında kapatılan Jin haber Ajansı editörlerinden Zehra Doğan, sokağa çıkma yasakları döneminde Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik çizdiği resimleri sosyal medyada paylaşması nedeniyle Haziran 2017'de 2 yıl 9 ay ve 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/dpa, GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 köy daha temizlendi!

5 köy daha temizlendi!

Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Dünyayı şok eden açıklama! '5 milyon insan...'

Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu

Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu

Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

Son dakika! Rusya 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ediliyor

Ahmedinejad İranlı Komutan'dan yardım istedi

Ahmedinejad İranlı Komutan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.