Banksy'nin dünyası fotoğraflara yansıdı

Dismaland, bir eğlence parkında görebileceğiniz her şeyin tersini ifade edecek şekilde tasarlanmış. Parktaki eserlerden bir tanesinde Külkedisi'nin at arabası kaza yapmış ve basın mensupları onun arabanın penceresinden sarkmış bedenini fotoğraflarken görüntülenmiş. Denizkızı Ariel teknik bir arıza ile karşılaşmış. Ziyaretçiler İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi kıyısındaki Dover'ın beyaz tepeleri önündeki suları canlandıran bir havuzda uzaktan kumandalı mülteci tekneleri ile oynayabiliyor.

Oteldeki eserlerde oksijen maskeli çocuk melekler, biber gazı ile çevrelenmiş bir heykel ve Filistinli bir genç ile İsrail askerinin yastık kavgası betimleniyor.

"Bazıları otel (İsrail-Filistin meselesine) yüzeysel bir şekilde yaklaşıyor eleştirisinde bulunabilir" diyen Cawston, ekliyor: "Ancak bana göre Banksy'nin yaptığı, uzak kaldığımız tartışmaya insanları da dâhil etmek."

"Bence Banksy'nin yapmaya çalıştığı şey insanları buraya davet edip mesajına katkıda bulunmalarını sağlamak."

Cawston'ın yaptığı da tam olarak bu. Otelin fotoğrafları ile bulunduğu yerdeki insanların ve mekânlarınkini karşıtlık oluşturacak şekilde sunarak, sanat ve bulunduğu ortam arasında doğrudan bir paralellik kurmaya çalışıyor.

Banksy'nin onayını almak

Ancak bütün bunlarla ilgili olarak Banksy'nin görüşü ne acaba? Cawston, çektiği fotoğraflarla "haddini aşmamanın" öneminin farkında olduğunu belirtiyor ve sokak sanatçısının bir şekilde onayını alma ihtiyacı duyduğunu anlatıyor.

Bu onay geçen sene Noel zamanı, ansızın gelmiş. Banksy, önceden herhangi bir şekilde haber vermeden Cawston'ın "Are We There Yet?" isimli ve Dismaland ile onu tamamlayacak Weston-super-Mare'den karelerin olduğu 36 fotoğrafı resmi sitesine yüklemiş.