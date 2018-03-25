Banksy'nin dünyası fotoğraflara yansıdı

DW’den Rachel Stewart, Cawston ile gerçeklik ve Banksy'nin sanatı arasında kaybolan sınırları konuştu.Fotoğrafçı Barry Cawston, Banksy'nin sanatı için "Yaklaştıkça daha da gizemli hale geliyor" ifadesini kullanıyor. İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin kimliği, sanat dünyasında en iyi saklanan sırlardan.

"Ve bu gizem çok önemli" diyen Cawston, "Çünkü yaptığı şeye devam etmek ve hareket edebilmek için alana ihtiyacı var. Bütün bunları bir arada gerçekleştirebildiğine inanamıyorum, gerçekten inanılmaz" sözlerini kullanıyor.

Banksy'nin imzası haline gelen baskı resimleri 1990'larda Bristol kentinde ortaya çıktığından beri birçok kişi bu yeraltı sanatçısının hayranı haline geldi.

Ancak eserleri Londra'dan Batı Şeria'ya kadar bir gecede kamusal alanlarda beliren bu hiç kimseye görünmeyen sanatçı kim?

Örneğin geçen hafta New Yorklular bu "görünmez" sanatçının, aralarında Türkiye'de yaptığı bir resimden dolayı hapis cezası alan Zehra Doğan'ın da bulunduğu üç yeni esere uyandı.

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