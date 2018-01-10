Bannon Breitbart'ı da bıraktı: 'Güçten düşüşü tamamlandı'

Son Güncelleme 10 saat önce 10.01.2018 03:11 |10 saat önce

Eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, Donald Trump ile karşı karşıya gelmesine neden olan "vatan hainliği" açıklaması sonrası son olarak Breitbart haber sitesinin yöneticiliğinden de ayrıldı.

Getty Images Eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, Donald Trump ile karşı karşıya gelmesine neden olan açıklaması sonrası son olarak Breitbart haber sitesinin yöneticiliğinden de ayrıldı. Bannon, Trump'ın oğlunun da yer aldığı Rusya konulu bir görüşme için "vatan hainliği" ifadesini kullanmıştı. Bir kitapta yer alan bu demecinin medyaya yansımasından 5 gün sonra ise "bu ifadeyi başka bir kişiyi kast ederek kullandığını" söylemişti. Steve Bannon, Trump'ın başdanışmanlığı görevinden önce yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçilik eleştirilerinin odağındaki bir haber kuruluşu olan Breitbart'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Bannon, Trump'ın 2016 Kasım ayındaki seçimin ardından birlikte çalışacağı kadroları oluştururken ilk belirlediği isimler arasında yer alıyordu. Steve Bannon'ın "vatan hainliği" çıkışı sonrası Breitbart haber sitesi, en büyük mali destekçilerinden birini kaybetti. Donald Trump bu gelişmeler sonrası eski yardımcısı için "Sloppy Steve" (Yarım yamalak Steve) ifadesini kullanmaya başladı.

Breitbart'tan 'ayrılık' açıklamasıBreitbart haber sitesinden ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada ise "geçiş döneminin pürüssüz ve düzenli olması için Bannon ile birlikte çalışılacağı" ifade edildi. Açıklamada, Bannon'a atfen de şu ifadeler yer aldı: "Breitbart çalışanlarının, kısa bir sürede siteyi dünya çapında bir haber platformuna dönüştürmüş olmalarından gurur duyuyorum" BBC'nin Washington temsilcisi Anthony Zurcher ayrılığa ilişkin kaleme aldığı analizde, "Beyaz Saray geçtiğimiz hafta Trump ile Bannon arasında bir karar verilmesi gerektiğini açıkladığında muhafazakarların seçimi belliydi" dedi. Zurcher, Bannon'ın kendisinden başka kimseyi suçlayamayacağını da değerlendirerek, "güçten düşüşü tamamlandı" ifadesini kullandı. ABD ordusunda subaylık yapan, kariyerinde Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı da olan 62 yaşındaki Bannon, Trump'ın ekibi ile yaşadığı sorunlar sonrası görevden alınmıştı. ReutersBannon tam olarak ne söylemişti?Michael Wolff'un kitabında Steve Bannon'a atfen "vatan hainliği" suçlamasının yer aldığı bölümde şu ifadeler bulunuyor: