‘Bannon İstihbarat Komisyonu’nun Sorgusuna Çıkmayacak’

Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndan kaynaklar haber ajanslarına yaptıkları açıklamada, Beyaz Saray’in eski baş stratejisti Steve Bannon’un, kendisine gönderilen resmi çağrıya rağmen bugün Komisyon’un karşısına çıkmayacağını söyledi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, bunun nedeni Beyaz Saray ve Komisyon’un Bannon’ın sorgusunun kapsamı konusunda uzlaşıya varamamış olması.

CNN’e göre İstihbarat Komisyonu, Bannon’a çağrıya uyması için bir hafta daha süre tanıdı.

Bannon geçen ay Komisyon karşısında 10 saat ifade vermiş, ancak Başkan Trump iktidara gelmeden önce yönetiminin oluşturulmasına yardım ettiği haftalar ve başkanın baş stratejisti olarak görev yaptığı yedi aylık süreyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

Bannon’ın başkanla ilişkileri, yazar Michael Wolff’un “Ateş ve Öfke” adlı son kitabında yer alan yorumları nedeniyle bozulmuştu.

Kitapta Bannon’ın, Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., damadı ve danışmanı Jared Kushner ve dönemin kampanya yöneticisi Paul Manafort’un bir Rus avukatla yaptığı görüşmeyi “vatansever olmayan ve haince” olarak nitelediği yorumları aktarılmıştı.

Kitabın yayınlanmasından sonra Trump, Bannon’a “şapşal Steve” lakabını takmış ve “Steve Bannon’un benimle ya da başkanlığımla hiçbir işi yok. Kovulduğunda sadece işini kaybetmedi, aklını da kaybetti” açıklamasında bulunmuştu.

Basına göre Bannon, planlanan sorgusu konusunda komisyonla tartışmasına rağmen Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasında işbirliği yapmayı planlıyor.