Bannon Rusya Soruşturması Kapsamında Kongre’de İfade Veriyor

Kitapta Bannon'ın, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., damadı ve danışmanı Jared Kushner ve dönemin kampanya yöneticisi Paul Manafort'un bir Rus avukatla yaptığı görüşmeyi "vatansever olmayan ve haince” olarak nitelediği yorumları aktarılmıştı.

Bannon, Başkan Trump'a yönelik desteğini dile getirmeye devam ediyor. Ancak Bannon'ın başkanla ilişkileri, yazar Michael Wolff'un "Ateş ve Öfke” adlı son kitabında yer alan yorumları nedeniyle bozulmuştu.

Bu arada New York Times gazetesi de, Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller'in geçen hafta Bannon'ı büyük jüri önünde ifade vermeye çağırdığını yazdı.

Trump'ın seçim kampanyasının kilit isimlerinden biri olan ve Beyaz Saray'da da görevine son verilmeden önce 7 ay boyunca üst düzey danışmanlık görevinde bulunan Bannon, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda kapalı kapılar ardında ifade verdi.

Başkan Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran Kongre üyeleri tarafından sorgulanıyor.

Kitabın yayınlanmasından sonra Trump, Bannon'a "şapşal Steve” lakabını takmış ve "Steve Bannon'un benimle ya da başkanlığımla hiçbir işi yok. Kovulduğunda sadece işini kaybetmedi, aklını da kaybetti” açıklamasında bulunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun oturumda Bannon'a muhtemelen Haziran 2016'daki Rus avukatla söz konusu görüşme hakkında sorular yönelttiği tahmin ediliyor. Oğul Trump görüşmede, Rus avukatın dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton hakkında hiçbir zarar verici bilgi sağlamadığını savunmuştu.

Wolff'un kitabı, Mueller'ın kampanya yetkililerinin kara para akladığı iddialarının üzerine gittiği yönünde Bannon'a atfedilen sözlere yer veriyor. Bu konunun da oturumda Bannon'a sorulması ihtimal dahilinde. Bunun yanında Bannon'ın, eski Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in, dönemin Rus büyükelçisi Sergey Kislyak'la görüşmesi hakkında bilgisi ve Trump'ın Mueller'i görevden almayı düşünüp düşünmediği sorularıyla da karşılaşması muhtemel.

Trump seçim kampanyasında Rusya arasında gizli işbirliği iddialarını daha önce defalarca yalanladı.