Bannon Trump'tan özür diledi

Bannon Trump'un oğlunun 'iyi bir yurtsever' olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'un görevdeki ilk yılını anlatan kitapta Trump'un büyük oğlunu Rusya soruşturması ile ilgili olarak sert sözlerle eleştiren Beyaz Saray'ın eski başdanışmanı Steve Bannon sözlerini düzeltti.

Başkan'a yönelttiği eleştirileri geri alarak geri adım atan Bannon ‘Trump'un seçim kampanyası ekibinin 2016 yılında Rus temsilcilerle yaptığı buluşmayla ilgili sözleriyle kampanya ekibinin şefi Paul Manafort'u kastettiğini belirtti. Steve Bannon "Manafort'un Rusların ne kadar ikiyüzlü olduklarını ve dostumuz olamayacaklarını bilmesi gerekirdi”, dedi.

Söz konusu buluşmaya katılan Trump'un oğlu Donald Junior'un Demokrat aday Hillary Clinton'un aleyhinde kullanılabilecek malzeme elde etmeyi umduğu tahmin ediliyor. Gazeteci Michael Wolff'un ‘Ateş ve Öfke' adlı kitabında Bannon'un Ruslarla buluşulmasının ‘yurtseverlik olmadığını, hatta vatana ihanet yerine geçebileceğini' söylediği yer alıyor. Başkanın eski baş danışmanı kitapta yer verilen sözlerini geri alarak Trump'un oğlunun ‘babasının politikalarını canla başla savunan bir yurtsever olduğunu' söyledi.