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Bannon Trump'tan özür diledi

08.01.2018 09:41 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Bannon 'Ateş ve Öfke' kitabında kendisine atfedilen sözlerden geri adım attı.

Bannon Trump'un oğlunun 'iyi bir yurtsever' olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'un görevdeki ilk yılını anlatan kitapta Trump'un büyük oğlunu Rusya soruşturması ile ilgili olarak sert sözlerle eleştiren Beyaz Saray'ın eski başdanışmanı Steve Bannon sözlerini düzeltti.

Başkan'a yönelttiği eleştirileri geri alarak geri adım atan Bannon ‘Trump'un seçim kampanyası ekibinin 2016 yılında Rus temsilcilerle yaptığı buluşmayla ilgili sözleriyle kampanya ekibinin şefi Paul Manafort'u kastettiğini belirtti. Steve Bannon "Manafort'un Rusların ne kadar ikiyüzlü olduklarını ve dostumuz olamayacaklarını bilmesi gerekirdi”, dedi.

Söz konusu buluşmaya katılan Trump'un oğlu Donald Junior'un Demokrat aday Hillary Clinton'un aleyhinde kullanılabilecek malzeme elde etmeyi umduğu tahmin ediliyor. Gazeteci Michael Wolff'un ‘Ateş ve Öfke' adlı kitabında Bannon'un Ruslarla buluşulmasının ‘yurtseverlik olmadığını, hatta vatana ihanet yerine geçebileceğini' söylediği yer alıyor. Başkanın eski baş danışmanı kitapta yer verilen sözlerini geri alarak Trump'un oğlunun ‘babasının politikalarını canla başla savunan bir yurtsever olduğunu' söyledi.

Trump: ‘Bannon kaçırmış'

Açıklamasında Trump'a desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Bannon Başkan'ın oğlu ile ilgili olarak ‘babasına ve onun ABD'yi değiştiren ajandasına destek vermekten hiç vazgeçmediğini ve onun iyi bir insan ve iyi bir vatansever olduğunu' belirtti.

Steve Bannon ayrıca başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'u yenebilecek tek Cumhuriyetçi adayın Donald Trump olduğunu dile getirdi.

Trump'un eski baş danışmanı Bannon'a dayandırılan bilgilerin yer aldığı ‘Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Saray'ın İçinden' adlı kitap Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Donald Trump kitabın ‘uydurma' olduğunu ve Steve Bannon'un ‘aklını kaçırdığını' söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, GY

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