Banu Güven: Baskın basanın mı?

Güven DW Türkçe için yazdı.Baskın seçim kararı çok şaşırttı mı? Hayır.

Muhalefeti şaşırtmış olabilir mi? Kamuoyunu şaşırttığından daha çok şaşırtmış olmaması gerekir. Sonuçta siyasetin içindeler. “Önümüzde bir seçim olacağı belliyken ve bu seçimin apar topar yapılma ihtimali de gün gibi ortadayken cepte bir plan vardır” diye düşünüyorsunuz, değil mi? Evet, bir plan var, ama anlamış olduğunuz gibi, hâlâ daha hazırlık aşamasında.

Seçim tarihi belli olduğunda CHP seçmeni kendine şu soruyu sordu: “Benim partimin adayı kim? Bunu neden hâlâ bilmiyorum?” Cevabını alamadı. Ana muhalefet, her şey bu kadar belliyken ve bu seçimin kaderini değiştirme sorumluluğu sırtındayken, hazırlıksız yakalandı.

16 Nisan Anayasa değişikliği referandumundan bu yana yüzde 50’nin en önemli meselesi bu seçimdi oysa. Memleketin kaderini değiştirecek, muhalefeti ortak paydada birleştirebilecek bir aday bulunabilir mi? Sosyal medyada, Facebook’larda eş dost meclislerinde az beyin fırtınası yapılmadı. Referandumun üzerinden bir yıl geçtikten sonra, yine bir nisan günü, bu soruların cevabı hâlâ ortada yokken, kendimizi seçim sathi mailinde bulduk. Yokuş çok dik, zaman az. Yokuşun tepesine tırmanabilmek için muhalefetin önünde iki ay kaldı. İktidar ise tepeden uzun zamandır inmemiş durumda. Cumhurbaşkanının her günü, her etkinliği; büyük, uzun soluklu bir seçim kampanyasının parçası. Medya uzun zamandır yekvücut bu kampanyanın aracı. Muhalefet, ekranlarda bundan birkaç yıl önce zar zor bulduğu daracık alanı artık mumla arar hâlde. OHAL ebedileşti. Bütün bunlar bu kadar dar zamanda kampanya yapmayı, seçmene ulaşmayı daha da zor hâle getiriyor.