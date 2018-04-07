Banu Güven: Facebook imtihanı

Gazeteci Banu Güven skandalı ve etkilerini DW Türkçe için değerlendirdi.Ne yediğiniz, siyasi görüşünüz, hobileriniz, yaşınız, cinsel yöneliminiz, ayakkabı numaranız, ayakkabı zevkiniz, varsa çocuğunuz, kediniz ya da köpeğiniz… Ciddi ciddi ya da gırgırına Google’ladığınız herşey… Hepsini biliyorlar. Kim mi? Facebook ve reklam alışverişinde oldukları şirketler.

Youtube’da izlediğiniz bir videonun başında beliren reklam “pat” diye Facebook’ta da karşınıza çıkabiliyor, değil mi? Bir arkadaşınızın izleyip beğendiği filmin tanıtımı ana sayfada sizi bulabiliyor. Reklam verenler belki adınızı bilmiyor, ama hedef kitledeyseniz, Facebook tarafından sizinle buluşturuluyor. Bu platforma rızanızla yüklediğiniz her bir veri Facebook’un işlediği bir madene dönüşüyor. Bu sayede bazı reklam verenler o güne kadar hiç bilmediğiniz ve görmediğiniz bir üründen hoşlanabileceğinizi bile tahmin edebiliyor.

Siz Facebook’u bedava kullandığınızı zannediyordunuz değil mi? Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, “Biz kişisel verileri satmıyoruz” diyor ama gerçeği tam söylemiyor. Aslında yaptığı kişisel bilgileri kullanarak reklam almak ve servetini büyütmek. Şirketin dijital reklamlardan elde ettiği gelir 2017 yılının tek bir çeyreğinde 7,9 milyar doları bulmuş. Bu, aldığınız hizmet karşılığında kendi rızanızla hayal edemeyeceğiniz kadar büyük bir bağışta bulunduğunuz anlamına geliyor. Bunu Facebook’un verilerinizi korumak konusunda verdiği güvenceye inanarak yapıyorsunuz. Ama son skandal da gösterdi ki, Facebook kullanıcılarının nefsi sadece reklam verenler tarafından imtihan edilmiyor. Siyasi çıkar peşinde olanlar da potansiyel seçmenleri etkilemek için platformun güvenlik açıklarını kullanıyor. Veri analizi şirketi Cambridge Analytica’nın tek bir uygulamayla 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgisine ulaşmasından ve bunu Trump’ın kampanyasında kullanmasından söz ediyorum. Aynı şirketin sosyal medyada sahte hesaplarla Hillary karşıtı gündem yaratan ve Trump’ı destekleyen Rus İnternet Araştırmaları Ajansı’yla da ilişkisi olduğu öne sürülüyor.