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Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta çöken baraj yüzünden en az 100 kişiye ulaşılamadığı bildiriliyor.

Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp

Laos'un güneydoğusundaki Attapeu bölgesinde yer alan bir hidroelektrik santraline bağlı baraj çöktü.

İnsanları tahliye etmek için çok sayıda bot bölgeye gönderildi.

Ancak yerel medya, en az 100 kişinin kaybolduğunu bildiriyor.

Haberini Laos Haber Ajansı'na dayandıran BBC ise, bilinmeyen sayıda insanın öldüğünü ve yüzlerce kişinin kaybolduğunu dünyaya duyurdu. En az 6 bin 600 kişi de evsiz kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
baraj facia Laos attapeu

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allahım sen koru
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