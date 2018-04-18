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Barbara Bush yaşamını yitirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 03:19 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un eşi barbara Bush 92 yaşında yaşama veda etti.

Barbara Bush yaşamını yitirdi!

Eski ABD Başkanı George Bush'un eşi ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un annesi Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin eski başkanlarından George H. W. Bush'un eşi ve yine eski başkanlardan George W. Bush'un annesi Barbara Bush'un hastanedeki tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle eve iki gün önce çıktığı, Teksas eyaletine bağlı Houston kentindeki evlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Georege W. Bush-Barbara Bush, 73 yıllık evlilik süresiyle, Amerikan başkanlık tarihinde en uzun süreli evliliğe sahip çifti olarak biliniyor. Barbara Bush, oğlu Jeb Bush'un 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde, Trump'a karşı girdiği parti içindeki yarışta, oğlunun seçim kampanyasına destek olmak için soğuk ve karlı havaya rağmen hasta hasta Jeb Bush ile birlikte New England bölgesindeki mitinglere katılmıştı.

BARBARA BUSH KİMDİR?

New York şehrinde doğmuştur. Doğumdaki ismi Barbara Pierce'dir. Çocukluğunu New York'da geçirdi. Okula burada başladıktan sonra Güney Karolina'daki Ashley Hall okuluna devam etti. Bir dans partisinde George H. W. Bush ile tanıştı. Bush ile tanıştığında 17 yaşındaydı ve Bush, Philiphs Akademisi'nde öğrenciydi. George H.W. Bush ile Barbara Bush II. Dünya Savaşı'na gitmeden önce nişanlandı. Aralık 1944'de Bush, savaştan döndü ve 15 gün sonra evlendiler. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Bush, Yale Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra evli çift Teksas'a taşındılar. 6 tane çocukları oldu.

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