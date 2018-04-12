Barcelona zaferini süs havuzunda kutlayan Roma Başkanı Pallotta'ya para cezası

Roma'nın Salı akşamı Barcelona'yı 3-0 yenip eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmasının ardından İtalyan kulününün başkanı James Pallotta, kutlama sırasında bir süs havuzuna daldığı için 450 euro para cezasına çarptırıldı.

Tarihi çeşme ve süs havuzlarına girmenin yasak olduğu Roma'da yaptığı bu sevinç gösterisi için özür dileyen Pallotta, başka bir çeşmenin restorasyonu için 230 bin euro bağışta bulunma sözü de verdi.

Barcelona ile geçen haftaki ilk karşılaşmasında 4-1 yenilen Roma, Salı akşamı kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ise tarihi bir geri dönüşe imza atarak İspanyol ekibi 3-0 yenilgiye uğratmış ve yarı finale çıkmayı başarmıştı.

Roma'nın büyük bir sürpriz yaparak Barcelona'yı yenmesi ve 1984'ten beri ilk kez kupada yarı finale çıkması üzerine taraftarlar kent sokaklarında kutlama gösterileri yapmıştı.

Maçı Roma merkezindeki lüks bir otelde izleyen Roma kulübü başkanı James Pallotta da, final düdüğü çaldıktan sonra Piazza del Popolo'ya (Halk Meydanı) giderek kutlama yapan taraftarların arasına karıştı.