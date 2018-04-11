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Barcelona'yı yenen Roma'ya ve Cengiz Ünder'e İtalyan basınından övgüler

11.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Roma'nın Barcelona'yı 3-0 yenerek deplasman golüyle yarı finale yükselmesinin ardından İtalyan basını son golün asistini yapan Cengiz Ünder'i "Hızır gibi yetişti" ve "3-0'ı getiren orta, saf büyüydü" ifadeleriyle övdü.

Barcelona'yı yenen Roma'ya ve Cengiz Ünder'e İtalyan basınından övgüler

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Roma'nın Barcelona'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselmesi İtalya'da büyük coşku ve gururla kutlanıyor.

Dün akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın final düdüğü çaldığı anda hem stadyumda hem de Roma sokaklarında kutlamalar başladı. Roma taraftarları flamalarla sokaklara dökülürken, Piazza del Popolo'da (Halk Meydanı) coşkulu kalabalığa karışan Roma kulübü başkanı James Pallotta meydandaki çeşmeye dalarak sevincini gösterdi.

Geçen hafta ilk karşılaşmada Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma'nın dün akşam kendi evinde yapılan rövanş maçında aldığı zafer bugünkü gazetelerde de "efsane", "muhteşem güzellik" gibi başlıklarla yer aldı.

1984'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynamaya hak kazanan Roma'nın bu başarısında pay sahibi olan Türk milli oyuncu Cengiz Ünder de övgü topladı.

Baş sayfasından "Efsanevi geri dönüş: Roma Messi'yi eledi" başlığını atan Corriere della Sera gazetesi, iç sayfalarda da "Muhteşem güzellik" başlığını kullandı. Corriere, "Rüya gibi bir maç. Roma Barcelona'ya ders verdi. Bu bir mucize değil, daha fazlası" diye yazdı. Gazete, 73. dakikada oyuna giren ve Kostas Manolas'ın 82. dakikada attığı gole asist yapan Cengiz Ünder'i de övdü: "Maça canlılık, tazelik ve 3-0'ın kornerini getirdi."

La Repubblica, Roma'nın zaferini baş sayfadan "Tarihi başarı" ifadesiyle kutladı. La Repubblica, "Futbolda mucizeler gerçekleşir. Yıllardır böyle bir Roma görülmemişti" diye yazdı.

Tutto Sport gazetesi "Roma coşkusu" manşetiyle çıktı. Gazete, bu akşam Real Madrid'le karşılaşacak olan İtalyan Juventus takımına da Roma'yı örnek göstererek "Juve, gördün mü, yapılabilir?" diye seslendi.

Il Messaggero gazetesi de baş sayfasından, "34 yıldır beklenen büyülü gecede çocukların gözyaşları" başlıklı duygusal bir yazıya yer verdi.

"Cengir Ünder hızır gibi yetişti"

Corriere dello Sport, "Roma efsanesi" manşetini attı. Roma oyuncularının "karnesini" çıkaran gazete, hepsine 10 üzerinden 10 verdi ve "Dünya dışılar. Hepsi 10'luk" diye yazdı. Gazete, Cengiz Ünder'in karnesine de "hızır gibi yetişti" notu düştü.

Libero gazetesi, Manolas'ın gole dönüştürdüğü Cengiz Ünder'in vuruşunu "3-0'ı getiren orta, saf büyüydü" diye yorumladı.

La Stampa da, Cengiz Ünder'in asistini "mükemmel orta" diye niteledi.

Il Giornale gazetesi de, Ünder'in maçta "belirleyici" rol oynadığını yazdı ve "3-0'ın korner vuruşu onun ayağından geldi" dedi.

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