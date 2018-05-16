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Barış Atay’ın gözaltına alınmasına tepki yağıyor

16.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Barış Atay’ın gözaltına alınmasına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BarışAtayYalnızDeğildir etiketiyle tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Atay ile ilgili yazısı nedeniyle eleştirilere hedef oldu.Avukatı Efkan Bolaç, muhalif duruşuyla tanınan oyuncu Barış Atay'ın sabah saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındığını bildirdi. Atay'ın gözaltına alınması üzerine sosyal medyada "#BarışAtayYalnızDeğildir" etiketiyle oyuncuya destek veren çok sayıda paylaşım yapıldı:

Atay'ın gözaltına alınmasına Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki "hedef gösterici" nitelikteki yazısının neden olduğunu savunan birçok isim Hakan'a tepkisini ifade etti:

© Deutsche Welle Türkçe

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