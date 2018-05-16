Barış Atay’ın gözaltına alınmasına tepki yağıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Atay ile ilgili yazısı nedeniyle eleştirilere hedef oldu.Avukatı Efkan Bolaç, muhalif duruşuyla tanınan oyuncu Barış Atay'ın sabah saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındığını bildirdi. Atay'ın gözaltına alınması üzerine sosyal medyada "#BarışAtayYalnızDeğildir" etiketiyle oyuncuya destek veren çok sayıda paylaşım yapıldı:
Atay'ın gözaltına alınmasına Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki "hedef gösterici" nitelikteki yazısının neden olduğunu savunan birçok isim Hakan'a tepkisini ifade etti:
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Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı
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