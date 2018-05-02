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'Barış' Bütçesi Olan Tek Ülke Norveç

02.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Son yıllarda dünyanın değişik bölgelerindeki çatışmalarda arabuluculuk yapan Norveç, uzlaşma çalışmaları için resmi bir birime sahip. Yıllık 70 milyon dolar bütçesi bulunan birim, talep gelmesi halinde taraflar arasında arabuluculuk rolü üstleniyor

'Barış' Bütçesi Olan Tek Ülke Norveç

Oslo-Norveç’in adı Türk kamuoyunda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile PKK arasında yapılan gizli görüşmelere ev sahipliği yapmasıyla ön plana çıktı. Kamuoyu, görüşmenin ses kayıtlarını PKK’ya yakın sitelerde yayınlanmasının ardından haberdar oldu. Bunun üzerine gözler Norveç’e çevrildi. Görüşme neden Norveç’te yapılmıştı? Norveç nasıl bir rol üstlenmişti?

Bu soruların yanıtları dünyadaki çatışmaların barışla noktalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten merkezi Londra'daki Demokratik İlerleme Enstitüsü (Democratic Progress Institute DPI tarafından düzenlenen ‘Çatışma Çözümünde Medyanın Rolü’ konulu toplantıda ortaya çıktı.

Toplantıya katılanlardan biri de Norveç Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Barış ve Uzlaşma Dairesi Kıdemli Danışmanı Egil Throsas’tı. Throsas konuşmasında, dünyanın tek arabuluculuk birimini anlatarak başladı. Birimin 15 yıl önce kurulduğunu belirten Throsas, “1990’larda Filistin ve İsrail’de, Guatemala’da, Sri Lanka’da çalıştı. Bakanlık olarak STK’lara destek oluyorduk. 2003’te resmiyet kazandıktan sonra diplomatlar çalışmaya başladı” dedi.

Throsas, birimin 70 milyon dolar yıllık bütçeye sahip olduğunu vurgulayarak, son yıllarda bütçenin çoğunun Colombiya’daki barış süreci için harcandığını söyledi. Throsas, “Birimde çalışan 15 diplomat var. 70 milyon dolar yıllık bütçemiz var. Bu bütçe çeşitli ülkelerdeki projeler için harcanıyor. Son yıllarda bütçenin büyük kısmı Kolombiya’ya gidiyor. İnsani yardım, patlayıcıların temizlenmesi gibi konularda harcanıyor” diye konuştu.

Dünyanın tek Barış ve Uzlaşma birimine sahip olduklarını söyleyen Throsas, çalışma yöntemlerini şöyle açıkladı; ”Bizim birim kendisini zorla kabul ettirmiyor. Bu bizim işimiz değil, bizim işimiz taraflar yardım istediğinde yardım etmek. Tarafların bize verdikleri bilgi bizde kalır. Taraflar yardım istemezse yardım etmiyoruz. Demokrasi ve insan hakları olmadan barış olmaz. Barış süreçleri son noktaya kadar gelmeden bazı temeler atılmalı” şeklinde konuştu.

Peki, Norveç, MİT ve PKK arasında nasıl bir arabuluculuk yapmıştı? Israrlı sorulara rağmen, bu konuda bilgi vermeyen Throsas, tarafların izni olmadan bilgi paylaşmadıklarının altını çizdi. Görüşmelerin yapıldığı dönemde Türk medyası tarafların Oslo’da beş kez bir araya geldiğini yazmıştı. Throsas, tarafların talebiyle arabuluculuk yaptıklarını söylese de, MİT ve PKK arasındaki görüşmede talebin kimden geldiği konusunda bilgi vermedi.

Norveç’te hükümetlerin değişmesinden etkilenmeyen tek kurum belki de Barış ve Uzlaşma Dairesi. Throsas, tüm partilerin bu birimin çalışması konusunda görüş birliği içinde olduklarını da söyledi.

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