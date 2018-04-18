Barış imzacısı akademisyenlerin yargılanmasına devam edildi

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler hakkında açılan ilk dava bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye devam edildi. "Barış İçin Akademisyenler"den Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy'un yargılandığı davanın yedinci duruşması, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmayı basın mensuplarının yanı sıra, yabancı gözlemciler ve diplomatik temsilciler de takip etti. Duruşmada, tutuksuz yargılanan Esra Mungan ve avukatları hazır bulundu.

Mungan: Bu nasıl bir hınçtır?

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Esra Mungan, duruşma öncesi adliye binası önünde açıklama yaptı. Tutuklu öğrencilere dikkat çeken Mungan, "Bulunduğumuz koşullar içinde bizim davamız hakkında konuşmak hiç içimden gelmiyor. Hapis 70 bin öğrenci hakkında konuşmak istiyorum. 13 üniversite öğrencimiz de var arasında" dedi. Esra Mungan, bir öğrencinin hapse atılmasının bir üniversite hocası için korkunç bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Adeta bir kolumuz koparılmış gibi hissediyoruz. Üniversitemizde öfke içindeyiz. Burada öncelikle söz konusu olan öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alınması" diye konuştu. Öğrencilerinin dövülerek, darp edilerek alındığını belirten Mungan sözlerini, "Bu nasıl bir hınçtır, bu nasıl bir şeydir? Bütün öğrencilerin serbest kalması gerekiyor" şeklinde sonlandırdı.