Barış raporu: Almanya Türkiye’ye silah ihracatına ara vermeli

Almanya’nın önde gelen barış enstitülerinin ortaklaşa hazırladığı 2018 Barış Bilirkişi Raporu'nda, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyon nedeniyle uluslararası hukuku çiğnediği ve bunu yapmaya devam ettiği sürece Almanya’nın Türkiye'ye silah ihracatına ara vermesi gerektiği belirtiliyor. Raporda Alman silahlarının Suudi Arabistan'ın Yemen'e, Türkiye'nin de Afrin'e yönelik operasyonunda kullanıldığı belirtilerek, "Şayet Almanya dürüst bir arabulucu rolü üstlenmek istiyorsa, uzun dönemli bir barış politikası benimsemeli ve kısa dönemli menfaatleri bir yana bırakmalıdır" ifadeleri yer alıyor. Alman hükümetine eleştiri “Sonu olmayan savaşlar. Daha fazla diplomasi, daha az silah ihracatı” adıyla yayımlanan 2018 Barış Bilirkişi Raporu'nda, Alman hükümetinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü harekatı sırasındaki “uzun süreli sessizliği” eleştiriliyor. Raporda, Alman hükümetinin bu operasyon sırasında "yanlış anlaşılmaya mahal bırakmayacak şekilde insan hakları hukuku ihalleri yaşandığı ve devletler hukukunun 'şiddet yasağı' ilkesinin çiğnendiğini” yüksek sekle dile getirmiş olmaması eleştiriliyor. Raporda ayrıca, "Almanya’nın insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye'ye olan eleştirilerinden 'birkaç vatandaşın tahliye edilmesi karşılığında' feragat etmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) karşı Afrin'de başlattığı operasyonun ardından Alman kamuoyunda Türkiye'yle yapılan silah ticaretinin durdurulması tartışmaları baş göstermişti. Ayrıca aralarında Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in bulunduğu Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması da kamuoyunda bu kişilerin ne karşılığında bırakıldıkları tartışmalarına neden olmuştu. "Kısıtlayıcı silah ihracatı kontrol yasası çıkartılmalı” Raporda ayrıca "Alman hükümetinin kısıtlayıcı silah ihracatı kontrol yasası çıkartması” yönünde çağrıda bulunuluyor. Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden savaşta taraf olan ülkelere verilen silah ihracatı izinlerinin iptal edilmesi gerektiğinin belirtildiği raporda, Almanya’nın bu ülkelere silah ihraç etmesiyle kısıtlayıcı politikanın ilkelerini ihlal ettiği aktarıldı. ABD’nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi konusuna da değinen rapor, Avrupa Birliği'nin kendisine güvenen ortak bir politika belirlemesi ve Almanya’nın bunun başını çekmesi gerektiğini belirtti. Raporda, "ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden ötürü uluslararası ilişkilerin göreceği zararın en aza indirilmesi için Alman hükümeti ortaklarıyla birlikte stratejiler belirlemelidir” denildi.