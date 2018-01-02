'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği mülakattaki ifadelerinin çarpıtılması hakkında açıklamada bulundu.

"Terör örgütü PKK ile pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." ifadelerini kullandı.

DPA ile mülakatında PKK’nın çözüm sürecini sadece suistimal ettiğini dile getirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdi ise milletimizin, özellikle de Kürt vatandaşlarımızın PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi istediklerini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

'YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR' İDDİASI

Alman Haber Ajansı DPA ise geçtiği haberde "Terör örgütü PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık" diyerek, o dönem kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini belirtti." ifadelerine yer vermişti.