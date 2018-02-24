HABER

Barışın işareti 60 yaşında

24.02.2018 19:39 | Son Güncelleme

Basit, ama güçlü bir sembol.

Barışın işareti 60 yaşında

Tasarımcısının da tam olarak istediği buydu. Dünyanın her yerinde barış yanlıları ve nükleer karşıtlarının kullandığı barış sembolü 60 yaşında.İngiltere'de "Nükleer Silahlanmaya Son" kampanyasını düzenleyenler, büyük ve etkili bir yürüyüş planlıyordu. Amaçları, barış ve çevre için tarihin ilk Paskalya Yürüyüşü'nü yapmaktı. Binlerce nükleer karşıtı Londra'nın Trafalgar Caddesi'ne 80 kilometre mesafede yer alan Aldermaston'daki nükleer silah fabrikasına doğru yola koyulacaktı.

İngiltere, bu protestolardan altı yıl önce ABD ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından dünyanın üçüncü nükleer gücü konumuna gelmiş ve başarılı geçmiş bir hidrojen bombası testi yapmıştı. Ülkedeki nükleer silahlanma karşıtı hareket de büyümüş ve sloganlarını duyurmaya başlamıştı: Bombayı yasaklayın.

Nükleer karşıtlarının artık tek eksiği, tüm dünyaya mesajlarını ulaştıracak, akılda kalıcı ve güçlü bir semboldü.

"Nükleer Silahlanmaya Son" kampanyasının başkanlığını yapan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ve filozof Bertrand Russel da bu eksiği gidermeye karar verdi. Russel, bir sembol tasarlaması için Londra Kraliyet Sanat Akademisi mezunu grafiker Gerald Holtom'u görevlendirdi. Holtom'ın çalışması 21 Şubat 1958 tarihinde sunuma hazırdı. Ortasında düz bir çizginin olduğu bir yuvarlak. Ortadaki çizginin yanlarından aşağı doğru iki çizgi daha iniyordu.

Çalışma beğenildi ve o yıl düzenlenen Paskalya yürüyüşlerinde bu sembol ilk kez pankartların üzerinde belirdi. Gösteriye katılanlar, o dönem henüz tanınmayan bu sembolün bulunduğu yaklaşık 500 pankart taşıdı. Gelecek on yıllarda bu sembolün dünyanın dört bir yanındaki çevreciler, barış yanlıları ve nükleer karşıtları tarafından kullanılacağı henüz bilinmiyordu.

Barış işaretinin askeri geçmişi

Barış işaretinin tarihi anlamını ise çok az kişi biliyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde savaş karşıtı olan grafiker Gerald Holtom, Norfolk kıyısındaki bir çiftlikte çalışmış ve orada denizcilikte kullanılan flamaların ve işaretlerin anlamlarını öğrenmişti. Bu denizcilik dilini öğrenmiş olmak, barış işaretini tasarlarken çok işine yaramıştı.

Holtom'un barış işaretinde, N harfi için işaret veren kişi kollarını iki yana doğru sarkıttığı için iki çizgi bulunuyor. İşaret veren kişinin kollarını bir çizgi şeklinde havaya kaldırması nedeniyle de D harfi için yuvarlağın ortasında düz bir çizgi kullandı. N ve D harfleri (nuclear disarmament) nükleer silahsızlanma anlamına geliyor ve etrafındaki halka da dünyayı temsil ediyor.

Bu nedenle İngiliz grafiker Holtom'un tasarladığı barış işareti, tesadüfen tasarlanmış geometrik bir şekil değil. Aksine net bir mesaj içeriyor. Nükleer karşıtları da askeri geçmişine rağmen barış işaretini büyük bir memnuniyetle benimsediler.

Dünyayı fetheden bir sembol

Doğum yeri Londra olan barış sembolü kısa sürede dünyaya yayıldı. İngiltere'deki Paskalya Yürüyüşü'ne katılan bir Martin Luther King sempatizanı da barış işaretini ABD'ye taşıdı. Barış işareti orada ABD’de yurttaşlık hakları hareketinin sembolü haline dönüştü. Birkaç yıl sonra da hippiler tarafından Vietnam Savaşı karşıtı protesto gösterilerinde kullanıldı. Öyle ki, sembol bazı Amerikan askerlerinin kasklarında da yerini aldı.

Güney Afrika'da Apartheid rejimi karşıtları, 1983 yılında Bonn'da ve Almanya'nın diğer eyaletlerinde yüz binlerce kişinin NATO'ya karşı protestolarında da yine barış işareti kullanıldı. O dönemden 20 yıl sonra barış işareti bu kez de ABD'nin Irak'ı işgali sırasında göründü.

Ticarileştirilen barış...

Peki nasıl olmuştu da daire şeklinde bir işaret günümüze kadar ulaşıp kalıcı bir barış sembolüne dönüşebilmişti? Sebeplerden biri oldukça açık. Savaş ve sosyal adaletsizlik tıpkı bunlara karşı düzenlenen protestolar gibi günümüze kadar devam ediyor. Öte yandan Holtom'ın tasarımı sanatsal olduğu kadar da basit bir tasarım. İşareti bir kez gören hiç zorlanmadan aynısını çizebiliyor.

Ancak burada şüphesiz en etkili faktör, Holtom'ın bilinçli bir kararla tasarımının telif hakkını almaması oldu. Çünkü tasarımının herkes için barış ve özgürlük sembolü haline gelmesini ve kullanıma açık olmasını istiyordu.

İş böyle olunca, şirketler de bu tasarımı ticari olarak sonuna kadar kullanabileceklerini anlamışlardı. Barış işareti kıyafetten, dekorasyona, tanınmış moda zincirlerinin aksesuarlarına kadar akla gelebilecek her türlü obje ve mecrada kullanıldı. Barış işaretinin yıllar içinde kullanıldığı çiçekli, rengarenk motifler de sınır tanımıyor. Ne var ki, sembolün gücü dünyanın herhangi bir yerinde adalet ve barış için yeniden devreye girmesine kadar solma tehdidiyle karşı karşıya...

Felix Schlagwein

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

İlginizi Çekebilir

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti

Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti

Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

DİTAM Başkanı Kaya: Türkiye Kürt sorununda yeni bir sayfa açmak zorunda

DİTAM Başkanı Kaya: Türkiye Kürt sorununda yeni bir sayfa açmak zorunda

Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

'Kudüs Kararı Oldukça Kaygı Verici'

'Kudüs Kararı Oldukça Kaygı Verici'

Nil Nehri'nde su savaşı tehlikesi büyüyor

Nil Nehri'nde su savaşı tehlikesi büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.