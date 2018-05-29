Barolar Seçim Güvenliği İçin Devrede

YSK’nın 19 ilde sandık taşıma kararını eleştiren Özmen, “Bildiğiniz üzere iki gün evvel YSK tarafından sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi yönünde bir karar verildi. Valilerin ve il seçim kurullarının talepleri kabul edildi. Sandıkların birleştirilmesi ne yazık ki bölgemize tekabül ediyor. YSK’nın açıklamasına göre 144 bin seçmenin oy kullanma yerlerini değiştiği, yani sandıkların taşındığı gibi bir uygulama var. Biz bunu doğru bir uygulama olmadığını seçime ve seçim güvenliğine gölge düşürdüğünü, seçim demokrasisine aykırı olduğu asli olanın sandığın seçmenin ayağına gitmesi, seçmeni sandığa götürülmesi olmadığın, taşımalı bir sistemin hukukçular tarafından kabul görmeyeceğini ve anti demokratik bir uygulama olduğunu altını çizmek istiyorum. Biz tüm barolar olarak seçimden sonra tartışma yaşanmaması, seçim meşruiyetine gölge düşmemesi, hak ve özgürlüklerin sekteye uğramaması, asgari seçim koşullarının uygulanması açısından dürüst ve adil bir seçim gerçekleşmesi için tüm barolar olarak 24 Haziran günü sandık başlarında seçim bölgelerinde, seçim kurullarında gözlemci sıfatıyla yer alacağımızı, bir kez daha duyurmak istiyorum” diye konuştu.

Özmen, hedeflerinin her okula bir gözlemci avukat yerleştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Baro temsilcileri daha sonra, projeye son şeklini vermek üzere basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

