Barolar Seçim Güvenliği İçin Devrede

Aralarında İstanbul, Adana, Bursa, Ankara, Antalya, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Bingöl, Van Adıyaman, Muş, Kocaeli ve Diyarbakır gibi illerin baro başkanı ve yöneticileri seçim güvenliğini tartışmak üzere Diyarbakır’da toplandı.
Seçim güvenliği için alınacak önlemlerin tartışıldığı toplantıların ilki İstanbul’da yapıldı. Ankara’nın ardından Diyarbakır’da toplanan barolar, seçim günü ortak hareket etme kararı aldı. Barolar, ’Sensiz Olmaz Hareketi’ isimli gönüllü grubun hazırladığı ‘Her okula bir avukat’ projesine de katılmayı kararlaştırdı.
Diyarbakır’daki toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, baroların güçlerini birleştirme kararı aldıklarını söyledi. Özmen, “Seçime seçim güvenliği serbest seçim hakkı eşit koşullarda propaganda, OHAL koşullarına dair tartışmalarla giriyoruz. 24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimler sırasında, tüm barolar güçlerimizi birleştirerek ortak bir çalışma zemini yaratma gayreti içerisine girdik ve Türkiye’deki baroların büyük çoğunluğu birlikte ortak bir çalışma yürüteceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” dedi.
YSK’nın 19 ilde sandık taşıma kararını eleştiren Özmen, “Bildiğiniz üzere iki gün evvel YSK tarafından sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi yönünde bir karar verildi. Valilerin ve il seçim kurullarının talepleri kabul edildi. Sandıkların birleştirilmesi ne yazık ki bölgemize tekabül ediyor. YSK’nın açıklamasına göre 144 bin seçmenin oy kullanma yerlerini değiştiği, yani sandıkların taşındığı gibi bir uygulama var. Biz bunu doğru bir uygulama olmadığını seçime ve seçim güvenliğine gölge düşürdüğünü, seçim demokrasisine aykırı olduğu asli olanın sandığın seçmenin ayağına gitmesi, seçmeni sandığa götürülmesi olmadığın, taşımalı bir sistemin hukukçular tarafından kabul görmeyeceğini ve anti demokratik bir uygulama olduğunu altını çizmek istiyorum. Biz tüm barolar olarak seçimden sonra tartışma yaşanmaması, seçim meşruiyetine gölge düşmemesi, hak ve özgürlüklerin sekteye uğramaması, asgari seçim koşullarının uygulanması açısından dürüst ve adil bir seçim gerçekleşmesi için tüm barolar olarak 24 Haziran günü sandık başlarında seçim bölgelerinde, seçim kurullarında gözlemci sıfatıyla yer alacağımızı, bir kez daha duyurmak istiyorum” diye konuştu.
Özmen, hedeflerinin her okula bir gözlemci avukat yerleştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Baro temsilcileri daha sonra, projeye son şeklini vermek üzere basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
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