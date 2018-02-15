Barzani'den PKK'ya şok!

Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonucu köşeye sıkışan teröristler, farklı bölgelerde eylemler düzenliyor. Bu adreslerden biri de Barzani yönetimine bağlı Duhok oldu.
Kentte Afrin için düzenlenmek istenen 2 farklı eylem, asayiş ekipleri tarafından engellendi.
TERÖR PROPAGANDASINA İZİN YOK
Yasaklamanın ardından Duhok Karakolu'nun önüne yığılan terör yandaşları, kararı protesto etmek istedi.
Görevli polisler, Afrin konusunda bir eyleme kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade ederek kalabalığı dağıttı. (Haber 7)
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