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Barzani'den PKK'ya şok!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 10:23 | Son Güncelleme

Barzani yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı düzenlenmek istenen eylemlere izin vermedi, bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine üst üste darbeler vuruldu. Karadan ve havadan operasyonlar devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gidiyor.

Barzani'den PKK'ya şok!

Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonucu köşeye sıkışan teröristler, farklı bölgelerde eylemler düzenliyor. Bu adreslerden biri de Barzani yönetimine bağlı Duhok oldu.

Kentte Afrin için düzenlenmek istenen 2 farklı eylem, asayiş ekipleri tarafından engellendi.

TERÖR PROPAGANDASINA İZİN YOK

Yasaklamanın ardından Duhok Karakolu'nun önüne yığılan terör yandaşları, kararı protesto etmek istedi.

Görevli polisler, Afrin konusunda bir eyleme kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade ederek kalabalığı dağıttı. (Haber 7)

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Anahtar Kelimeler:
Mesud Barzani PKK Suriye Afrin

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