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Barzani iflasın eşiğinde: IKBY büyük bir borç batağında

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 14:07 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iç ve dış toplam borcu yaklaşık 27 milyar dolara ulaşırken, Bağdat ile Erbil arasında devam eden anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması önündeki en büyük engelin petrol olduğu belirtiliyor.

Barzani iflasın eşiğinde: IKBY büyük bir borç batağında

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi Milletvekili Ali Heme Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2014 yılından bu yana çeşitli konularda yaşadığı ihtilaflar nedeniyle Irak merkezi hükümetinden bütçe ve memur maaşlarını alamayan Erbil, büyük bir borç batağında" dedi.

Erbil'in 2014'ten bu yana bağımsız bir şekilde ihraç ettiği petrol gelirleriyle ayakta durmaya çalıştığını belirten Salih, "Mali durum hiç iç açıcı değil. Erbil'in iç ve dış borcu 27 milyar dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

Erbil ile Bağdat'ın uzlaşamaması durumunda bölgeyi büyük bir felaketin beklediği uyarısında bulunan Salih, "Şu anda büyük bir borç altındayız. IKBY, 2021 yılına kadar çıkaracağı petrolü satarak parasını peşinen almış. Ancak borçlarını ödeyecek durumda değil." diye konuştu.

Mevcut krizin derinleşmesinde petrol gelirlerindeki düşüşün etkili olduğunu aktaran Salih, Erbil'in günlük 250 bin varil petrol ihraç ederek hem memur maaşlarını hem de borçlarını nasıl ödeyeceğinin kafalarda büyük soru işareti oluşturduğunu dile getirdi.

Irak merkezi hükümetinin 16 Ekim 2017'de düzenlediği operasyon neticesinde Kerkük'ün tamamında kontrolü sağlanmasının ardından Erbil, günlük 300 bin varil petrol çıkarılan iki önemli kuyuyu kaybetmişti. Böylelikle IKBY'nin günlük petrol ihracatı 250 bin varile kadar düşmüştü.

ERBİL VE BAĞDAT'IN UZLAŞAMAMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ "PETROL"

IKBY meclisindeki Sanayi, Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet de petrol konusunun Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti.

Cevdet, şunları kaydetti:

"Petrol konusu, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü önündeki en önemli engel. Erbil ve Bağdat aralarındaki anlaşmazlıklarda yüzde 70 oranında prensipte anlaşmış durumda. Ancak IKBY'nin bağımsız bir şekilde yaptığı petrol anlaşmaları meselesi henüz çözüme kavuşmuş değil. IKBY'nin bağımsız olarak yaptığı petrol anlaşmaları ve uluslararası petrol şirketlerine verdiği taahhütleri var. Tüm bunlar çözüm bekliyor."

ERBİL İLE BAĞDAT ARASINDAKİ SORUNLAR

IKBY'nin Ocak 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerilim, Irak merkezi hükümetinin bütçede kesintiye gitmesiyle daha da tırmanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve dünya ham petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandumla hem Bağdat hem de komşu ülkelerle ilişkilerini ciddi şekilde zedelemişti.
Erbil ile Bağdat arasındaki gerginlik, gayrimeşru referandumun ardından Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çıkarılmasıyla zirveye ulaşmış, Erbil yönetimi önemli petrol kuyularını kaybederek, ciddi gelir daralması ile karşı karşıya kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Erbil Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Beter olun...Ülke yönetmeyi bilmiyorsunuz bağımsızlık ilan etmeye kalkıyorsunuz...Ülke yönetmeyi çelik çomak oyunumu sandınız...
neymiş barzani tombala çekmekle devlet kurulmuyormuş
Irak halkının petrolünü çalın satın paraları cebe indirin oh ne ala diğerleri vatandaş değilmi . ırak hükümeti ne yapsa hakkı var yıllarca soyuldular....
Emperyalizme uşaklık yapanlar hem petrol sahibi olup hem de borç batağına batarlar. Bunda anlaşılmayacak birşey yok.
aman buralara birde siz gelmeyin
kına yakın kına sizi kürt düşmanları sizi
DAHA İYİ GÜNLERİ. DÖNÜP DOLAŞIP AÇ İTLER GİBİ KAPIMIZA GELECEK, BİR DİLİM EKMEK DİYE.
Akilsiz basin cezasini kurt halki çekiyor yazik
çekirge bir zıplar iki zıplar...:)
beter ol, nankör
KÜRT DEVLETİ KURUYORDUNUZ NE OLDU ELİNİZDEKİ TOPRAKLARA SAHİP ÇIKAMIYORSUNUZ HENÜZ
yiğit peşmerge barzani ordusunu toplayıp bağdatın üzerine giderek ,bir darbe yapılanmasıyla ırak yönetimini devralacığını ve tüm petrol gelirlerine el koyarak düze çıkacağını tahmin ediyorum.
@ademtoyan hayal kurmaya devam edin bol keseden atmak bedava tabi
Ah Zavallı,Akp İktidarının Kırmızı Halılarla Karşıladığı,bayrak Denilen Paçavrası Göndere Çekilen Kardeş berzani Dert ettiğin Şeye Bak Yahu.! Sn. Reyisimize Bir Telefon Etmen Kafi,Halk Bankası+Ziraat Bankası Bu Günler İçin Sizlere Yardım Etmek İçin Var.! Sen Reyise Rakam Ver,Gerisine Karışma Akp'lilerin Kıymetli Kardeşi berzani,5 Milyar doları Veren,27 Milyar Doları da Verir,Çünküm Övünmek Gibi Olmasın ama yeni Türkiye Çok Zengin Bir Ülkedir, PARALARIMIZLA,Para Manyağı Yapacak Ülke ve Lider Arıyoruz da.!!!
biz geçen bunlara kredi vermedik mi ya? adamlar batıkmış
şunlarla elele verip ülkemizde mitinglerde ihanet tellalığı yapanlar ne zaman cezalandırılacak acaba.
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