Barzani iflasın eşiğinde: IKBY büyük bir borç batağında

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi Milletvekili Ali Heme Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2014 yılından bu yana çeşitli konularda yaşadığı ihtilaflar nedeniyle Irak merkezi hükümetinden bütçe ve memur maaşlarını alamayan Erbil, büyük bir borç batağında" dedi.

Erbil'in 2014'ten bu yana bağımsız bir şekilde ihraç ettiği petrol gelirleriyle ayakta durmaya çalıştığını belirten Salih, "Mali durum hiç iç açıcı değil. Erbil'in iç ve dış borcu 27 milyar dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

Erbil ile Bağdat'ın uzlaşamaması durumunda bölgeyi büyük bir felaketin beklediği uyarısında bulunan Salih, "Şu anda büyük bir borç altındayız. IKBY, 2021 yılına kadar çıkaracağı petrolü satarak parasını peşinen almış. Ancak borçlarını ödeyecek durumda değil." diye konuştu.

Mevcut krizin derinleşmesinde petrol gelirlerindeki düşüşün etkili olduğunu aktaran Salih, Erbil'in günlük 250 bin varil petrol ihraç ederek hem memur maaşlarını hem de borçlarını nasıl ödeyeceğinin kafalarda büyük soru işareti oluşturduğunu dile getirdi.