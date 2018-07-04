Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Bağdat ilişkileri ve terör örgüt PKK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkileri hakkında basın toplantısı düzenledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Bağdat ilişkileri ve terör örgüt PKK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl IKBY'nin yaptığı referandum ardından Ankara ile bozulan ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirten Neçirvan Barzani, "Biz yeni bir aşamadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimleri kazanması münasebetiyle tebrik ettim" dedi.

Terör örgütü PKK'ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyon hakkında IKBY'nin maruz kaldığı saldırılardan PKK'yı sorumlu tutan Barzani, "Söz konusu partiler Türkiye ile İran'da silahlı saldırı düzenleniyorlar. Onlardan defalarca bunu yapmamalarını istedik ama nafile. Bizim topraklarımızın komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin vermemiz imkansız" açıklamasında bulundu.