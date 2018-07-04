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Barzani: "Türkiye'yi Ziyaret Etmek İstiyoruz"

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Bağdat ilişkileri ve terör örgüt PKK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barzani öte yandan Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

Barzani: "Türkiye'yi Ziyaret Etmek İstiyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Bağdat ilişkileri ve terör örgüt PKK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkileri hakkında basın toplantısı düzenledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Bağdat ilişkileri ve terör örgüt PKK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl IKBY'nin yaptığı referandum ardından Ankara ile bozulan ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirten Neçirvan Barzani, "Biz yeni bir aşamadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimleri kazanması münasebetiyle tebrik ettim" dedi.

Terör örgütü PKK'ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyon hakkında IKBY'nin maruz kaldığı saldırılardan PKK'yı sorumlu tutan Barzani, "Söz konusu partiler Türkiye ile İran'da silahlı saldırı düzenleniyorlar. Onlardan defalarca bunu yapmamalarını istedik ama nafile. Bizim topraklarımızın komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin vermemiz imkansız" açıklamasında bulundu.

Bağdat ile Erbil ilişkilerine değinen Barzani, 16 Ekim 2017'den beri kapalı olan iki anayolun açılması konusunda Bağdat'ın ciddi olmadığını söyleyen Barzani, Kerkük - Erbil ve Musul - Duhok yollarının yeniden açılması için IKBY hükümetinin hazır olduğunu vurguladı.

Bağdat'ın ve Erbil'in güçlerini birleştirmenin çok önemli olduğunun altını çizen Barzani, DEAŞ ile mücadelede Bağdat ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

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Barzani Türkiye ziyaret IKBY Neçirvan Barzani

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Rte oy veren milliyetçiler barzaniyi davul zurna ile kaçak sarayda misafir edersiniz !!!!
ulkede barzanıye onur konugu yapacak bır hukumet var...
@binbirdirek_t_2017 kapıları kapatıp uçuşları durduran başka bir hükümet miydi?
halı sersinler eş başkanları geliyor :)
kırmızı halı ile karşılar yeni türkiye temsilcileri her zamanki gibi maaşlarınızıda öder...eski dost düşman olmaz.
Yurrruu taş arabasiii.
Gel gel kırmızı halı ve göklerde kürdistan bayrağı ile karşılanırsın en son geldiğindeki gibi. Halk bunuda unutur rahat ol gel :) Yazık şehitlere vallahi yazık
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