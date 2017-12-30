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Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 12:09 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Bağımsızlık referandumundan sonra tepetaklak olan ve memur maaşlarını ödemeyemeyen IKBY, merkezi yönetimle temasa geçti.

Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım

Irak'ın kuzeyinde sayıları 1 milyonu aşan memurlara maaş ödeyemeyen Barzani yönetimi, çareyi Bağdat'ta buldu.

Merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bir komisyon kurdu. Yeni yıldan sonra çalışmalara başlayacak komisyon, maaş alacak memurların sayısını belirleyecek.

Bölgede görev yapan memurlar, üç aydır maaş alamıyor. Petrol gelirlerinin de kaybedilmesiyle derinleşen ekonomik darboğaza isyan eden kalabalıklar, geçtiğimiz haftalarda Irak'ın kuzeyindeki parti binalarını ateşe verdi. Yolsuzluk karşıtlarının öfkeye kapılmasına yol açan bir diğer kriz, elektrik kesintileri.

IKBY, tüm dünyanın karşı çıktığı 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumundan sonra tepetaklak oldu. Kerkük dahil tartışmalı bölgeleri bir günde kaybeden Mesut Barzani, görevini bıraktı.

2014'ten bu yana ekonomik kriz yaşayan Kürt yönetimi, referandumdan önce de memur maaşlarının ancak yarısını ödeyebiliyordu.

IKBY'nin halihazırda Türkiye ve Rusya'ya 5 milyar doları aşan borcu var.

Bağdat yönetimi, Erbil'in tamamen yenilmesi üzerine yeni taleplerde bulunuyor. Merkezi yönetim referandumun bir daha gündeme gelmemesi için garanti istiyor, sınır kapılarının kontrolünün de tamamen bırakılmasını talep ediyor.

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Barzani IKBY

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne havalardaydın da ne duruma düştün.
onun bunun evladı.soyun bile belirsiz
1 milyonu aşan memur ne yahu tüm Irakta bile anca o kadar vardır. Sırf merkezden para çalmak için önüne geleni memur yapmışlar. Bunlar biraz palazlansın yine ihanet eder genlerinde var merkezi yönetim tek kuruş vermemeli birbirlerini yesin yezidler.
türkiye ve rusyaya 5 milyar doları aşan borcu varmış ama maalesef bizim ülkede kasada para yok tuhaf :((
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