Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım

Irak'ın kuzeyinde sayıları 1 milyonu aşan memurlara maaş ödeyemeyen Barzani yönetimi, çareyi Bağdat'ta buldu.
Merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bir komisyon kurdu. Yeni yıldan sonra çalışmalara başlayacak komisyon, maaş alacak memurların sayısını belirleyecek.
Bölgede görev yapan memurlar, üç aydır maaş alamıyor. Petrol gelirlerinin de kaybedilmesiyle derinleşen ekonomik darboğaza isyan eden kalabalıklar, geçtiğimiz haftalarda Irak'ın kuzeyindeki parti binalarını ateşe verdi. Yolsuzluk karşıtlarının öfkeye kapılmasına yol açan bir diğer kriz, elektrik kesintileri.
IKBY, tüm dünyanın karşı çıktığı 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumundan sonra tepetaklak oldu. Kerkük dahil tartışmalı bölgeleri bir günde kaybeden Mesut Barzani, görevini bıraktı.
2014'ten bu yana ekonomik kriz yaşayan Kürt yönetimi, referandumdan önce de memur maaşlarının ancak yarısını ödeyebiliyordu.
IKBY'nin halihazırda Türkiye ve Rusya'ya 5 milyar doları aşan borcu var.
Bağdat yönetimi, Erbil'in tamamen yenilmesi üzerine yeni taleplerde bulunuyor. Merkezi yönetim referandumun bir daha gündeme gelmemesi için garanti istiyor, sınır kapılarının kontrolünün de tamamen bırakılmasını talep ediyor.
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