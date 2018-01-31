Barzani yenilgiye doymuyor! Bu kez Afrin açıklaması geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi. Adım adım Afrin'e doğru ilerleyen Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.
IKBY Parlamentosu dün Afrin gündemiyle toplandı. Parlamento TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyonu kınadığını açıkladı.
Parlamentonun yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan Zeytin Dalı operasyonuna karşı acil tavır talebinde bulunuldu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Mesut Barzani, operasyonların durmasını istemişti.
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