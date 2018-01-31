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Barzani yenilgiye doymuyor! Bu kez Afrin açıklaması geldi

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 11:08 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü YPG ve IŞİD'e karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonu hakkında açıklama yayınladı.

Barzani yenilgiye doymuyor! Bu kez Afrin açıklaması geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi. Adım adım Afrin'e doğru ilerleyen Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.

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IKBY Parlamentosu dün Afrin gündemiyle toplandı. Parlamento TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyonu kınadığını açıkladı.
Parlamentonun yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan Zeytin Dalı operasyonuna karşı acil tavır talebinde bulunuldu.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Mesut Barzani, operasyonların durmasını istemişti.

Barzani Kerkük operasyonu sonrası ilk kez konuştu
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Anahtar Kelimeler:
YPG Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IŞİD Afrin

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
köpek yine havlamaya başladı epeydir sesi çıkmıyordu.
Lan artık kim takar seni kimse kayleye bile almiyor artık seni..AMERİKA verdi gazı verdi gazı e malum sizin topraklardada benzin bol olduğu için bi anda çakıştı ve tüpgaz rafinesi gibi patladın..artık senden bi cacık olmaz..
Kendilerini kimyasal aliden kurtaran TÜRKİYE..Bizim terör örgütünün saldırıları na maruz kalan insanlarımız onların umurlarında değil anlaşılan..eken, ektiğini biçermiş.. kaşınmayın,bunların hasat zamanı hasatı bi kaldırsınlar hele sizinle sonra envanter çalışması yapılır.
Türkiye'min önünde durmayın BEDELİNİ ödersiniz o kadar.
Diyarbakırda barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlar TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları prd KANDIRILMISLARDI
bunların Hakından Saddam geliyordu bizim başımızdaki yöneticilerde köpekler sahipsiz kalmasın diye kemik veriyorlardı. unutularki köpek birgün biizde ısırır
sıranı bekle yezit siyonist ermeni yahudisi sus bekle sıranı
Neydüğü belirsiz IKBY Parlamentosunu biz çoktandır kınıyoruz.
ırakta saddamı tüm ıraklılar arıyor. zaten az kaldı saddamın varisleri yakında gelir işte o zaman kaçacak delik ara ırak ı satan hain. ilk işleri seni ipte sallandırmak vatan hainliginden. keşke saddam olsaydı bu gün ırakta ne kan vardı nede gözyaşı. hepiniz kuzu kuzu oturuyordunuz şimdi sizede zaten saddam gibileri lazım.
Barzani kürtler devamlı eziliyor diyor,müslüman ve vatan sever kürtler hiçbir zaman ezilmiyor,onlar birinci sınıf vatandaş Türk-Kürt ayrım ı yoktur.ezilen kürt diye tabir ettiği kürt degil kendi gibi Türk ve islam düşmanı Türk düşmanları ile işbirliği yapan yediği ekımege nankörlük eden abd nin defalarca kullanıp atmasından ders çıkaramayan tarihten ders almayan haçlı ordularıyla birlikte hareket eden vatan hainleridir,elbette vatan ha
kürt toplumundan çıkıyor pkk-ypg niye karadenizden ,akdenizden iç anadoludan çıkmıyor.ekonomik kültürel yoksunluk mu eğitim eksikliğimi diyecem hayır doktorda oluyor başkan daolyor askerde oluyor.sıkıntıları nedir bu toplumun
ak parti kongresinde türkiye seninle gurur duyuyor diye tezahürat yapılan adam..tayyip alkışlarken emine sırıtarak elinde kürt bayrağı sallıyordu...
ABD SENİ KÖPEK GİBİ KULLANDI PEÇETE GİBİ ATTI HALA ONLARIN İTLİĞİNİ YAPIYORSUN ANLAŞILAN SENİ KULLANAN MAKBUL SANA İNSAN GİBİ DAVRANAN DEĞİL SOYSUZ TÜRK DEVLETİ SAYESİNDE BİR YERLERE GELDİN AMA UŞAKLIĞA ALIŞTIĞIN İÇİN MAYAN KABUL ETMEDİ KENDİNİ DE HALKI DA PERİŞAN ETTİN ŞİMDİ SENİ KİMSE ADAM YERİNE KOYMAYINCA YİNE ABD VE BAZI SOYSUZ AVRUPA ÜLKELERİNİN KÖPEKLİĞİNE SOYUNDUN UNUTMA TÜRK DEVLETİNDEN BAŞKA DOSTUN OLMAZ EKMEK YEDİĞİN KAPI KİRLETME
Başı biraz daha sıkışırsa arar kankisini Diyarbakırda mecliste Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağırtırlar yalakaları
HERŞEY BİR TARAFA DA BU DA BİZİ KANDIRDI YA.
Dünyanın en iğrenç yaratıklarıdır barzanlar, ortadoğuda nur tarikatını dedeleri kurmuştur, saf müslümanları din sömürüsü altında örgütlemek için. sonra bu tarikat fetöye ilham kaynağı olmuş ve ülkemizde saf müslüman ve inançlı insanları KANDIRMAK, YÖNETMEK , SÖĞÜŞLEMEK ve ÜLKEMİZDE HAİNLİK YAPMAK için abd ye uşaklık yapmıştır. Ülkemizde kalkışma hareketinin baş mimarı satılmış bir şahsiyettir. sonuçta barzanların eseridir. bunların ismi kutsal kitabımız Kur'anı Kerimde ayrılıkcı kavimler diye geçmekte, belli bir sayıya ulaştıklarında o bölgeye huzur ve güven verdirmezler, hainlik yaparlar.
abd yine bir kemik atmıştır. yedi havlamaya başladı. o köpeğe tecavüz eden dede gelsin barzani köpeğine tecavüz etsin. makbulede geçer. hatta kahraman ilan ederiz.
abd yine bir kemik atmıştır. yedi havlamaya başladı. o köpeğe tecavüz eden dede gelsin barzani köpeğine tecavüz etsin. makbulede geçer. hatta kahraman ilan ederiz.
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