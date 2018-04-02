Barzani'yi yıkan ölüm haberi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ikiz kardeşi, eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yeğeni Dilovan İdris Barzani, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İkizi Barzani’nin sosyal işlerden sorumlu yardımcısı olan Dilovan İdris Barzani'nin Erbil'de geçirdiği kalp krizi yüzünden bu sabah öldüğü açıklandı.
Mesut Barzani, Twitter hesabında yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı.
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