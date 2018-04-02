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Barzani'yi yıkan ölüm haberi!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ikiz kardeşi Dilovan İdris Barzani hayatını kaybetti.

Barzani'yi yıkan ölüm haberi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ikiz kardeşi, eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yeğeni Dilovan İdris Barzani, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İkizi Barzani’nin sosyal işlerden sorumlu yardımcısı olan Dilovan İdris Barzani'nin Erbil'de geçirdiği kalp krizi yüzünden bu sabah öldüğü açıklandı.

Mesut Barzani, Twitter hesabında yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı.

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Neçirvan Barzani Mesud Barzani Dilovan İdris Barzani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin.
Diyarbakırda barzani ile megri megri halay çekenler diyarbakır meydanında kurtisdan diye bağıran pacavrasini Ankara'ya asanlar kongrelerinde gurur duyan TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuğualçaklar kimdi????????????????????????
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