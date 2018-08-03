Baş teröristin annesi ilk kez konuştu

Sputnik'in haberine göre ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tuttuğu ve 2 Mayıs 2011'de öldürdüğünü açıkladığı Kaide lideri Usame bin Ladin'in annesi ilk kez konuştu. İngiliz gazetesi The Guardian'dan Martin Chulov'un Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki evinde görüştüğü Alia Ghanem, Usame bin Ladin'den ''Annesini çok seven iyi bir çocuktu'' diye söz etti. SURİYELİ ALEVİ ANNE 1957'de Suudi Arabistan'daki en büyük inşaat şirketinin sahibi, Yemen göçmeni Muhammed bin Ladin'in 17. çocuğu olarak dünyaya gelen Usame, 4 yaşındaydı ki, babası ile 4. eşi konumundaki, Suriyeli Alevi annesi Alia Ghanem boşandı. Usame annesinin ikinci evliliği ve ikinci evi içinde yetişti. 11 eşten 54 çocuk yapan babası ise Usame 11 yaşındayken bir helikopter kazasında öldü. HER YERDE USAME FOTOĞRAFI En büyük oğlu Usame'nin fotoğraflarıyla donattığı salonda hayattaki iki oğlu Ahmed ile Hasan ve ikinci eşi Muhammed el Attas ile birlikte Chulov'u kabul eden Alia Ghanem, Kaide liderinin 'yolunu kaybetmiş evlat' olarak portresini çizdi.

''Çok iyi bir çocuktu ve beni çok severdi'' vurgusu yapan Alia Ghanem, Usame'nin çekingen bir çocuk olduğunu, ama 20'li yaşlarında güçlü ve gözü kara dindar bir kişiliğe büründüğünü, bu değişimin iktisat eğitimi için Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'ne girmesiyle başladığını anlattı. DEĞİŞİM ÜNİVERSİTEDE BAŞLADI En büyük oğlunun üniversitede çok çalışkan bir öğrenciyken beynini yıkayan ve yaşam biçiminin değişmesine yol açan kişilerle tanıştığını söyleyen anne, ''Bir tarikat gibiydiler. Onların güttükleri dava için paraları vardı. Usame'ye hep onlardan uzak durmasını söyledim, o da bana ne işler karıştırdığını hiç itiraf etmedi, çünkü beni çok severdi'' dedi. İki haftalık ABD ziyareti gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ağırlandı. İHVAN'LA TANIŞINCA… Usame bin Ladin, üniversitedeyken Müslüman Kardeşler üyesi Abdullah Azzam ile tanıştı, daha sonra Suudi Arabistan'dan sürülen Abdullah Azzam, Usame'nin ruhani danışmanı haline geldi.

O döneme denk gelen 1979'da Mısır İsrail'le barış anlaşması yapmış, İran'da İslam devrimi Şah'ı devirmiş ve Sovyetler Afganistan'ı işgal etmişti. Usame de 1980'lerde Sovyetlere karşı savaşmak için Afganistan'a gitti.



KARDEŞLERDE CİHATÇILIK RAHATSIZLIĞI Usame'nin üvey erkek kardeşi Ahmed ise annesinin en büyük oğlunu çok sevdiği için gerçekleri inkar ettiğini görüşündeydi:

''Usame yerine çevresindekileri suçluyor. Bizim gibi annem de onun sadece iyi yüzünü biliyor. Onun cihatçı yüzüyle biz tanışmadık.'' Hasan da Usame'nin 1980'lerdeki Afganistan dönemini ''O zamanlar onunla tanışan herkes kendisine saygı duyardı. Başta biz de onunla çok gurur duyuyorduk. Suudi hükümeti bile ona çok asil, çok saygın muamele ediyordu'' diye resmederek şu ifadeleri kullandı: ''Ve sonra mücahit Usame geldi… Bir insan olarak kendisiyle gurur duymuyorum. Küresel sahnede yıldız mertebesine ulaştı, tüm bunlar bir hiç içindi.'' 3 Mayıs 2011'de Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü haberi Pakistan gazetelerinin manşetlerinde