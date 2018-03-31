Başakşehir İngiliz Financial Times gazetesinde: 'Hükümet yanlısı bir kulüp'

İngiliz Financial Times gazetesi, Başakşehir futbol kulübü hakkında yayımladığı geniş haberde, kulübü çevreleyen siyasi atmosfere dikkat çekti.

Gazetenin Türkiye temsilcisi Laura Pitel tarafından kaleme alınan haberde, kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenlerin "hükümet yanlısı bir kulüp" kurma yönündeki en başarılı girişimi olarak tanımlanıyor.

Erdoğan'ın 15 yıllık iktidarında, medyayı dize getirdiği, katı bir laiklikle işleyen devlet üzerindeki dini etkiyi, verdiği destekle artırdığı, zengin muhafazakar işadamlarından oluşan yeni bir elit yarattığı, Başakşehir'in ise tüm bunların spor alanındaki örneği olduğu ifade ediliyor.

Haberde daha önce İstanbul belediyesi tarafından yönetilen takımın AKP ile yakın bağlantısı olan kişilerce satın alındığı ve yönetilmeye başlandığı belirtiliyor.

Habere deneç veren spor yazarı Bağış Erten, "Başakşehir ile birlikte hükümet ilk kez bir futbol başarı hikayesi yazmayı başarabildi" diyor.

Financial Times'daki Başakşehir yazısı şöyle devam ediyor:

"4 yıl sonra kulüp Türkiye Süper Ligi'nin ikincilik koltuğuna yerleşmiş durumda ve 'Üç Büyükler' ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.