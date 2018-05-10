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Başakşehirli Arda Turan'a 'saldırı, küfür ve tehdit' nedeniyle 16 maç ceza

10.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'a Sivasspor karşılaşmasının iki hakemine yönelik davranışları nedeniyle 16 maç ceza verdi.

Başakşehirli Arda Turan'a 'saldırı, küfür ve tehdit' nedeniyle 16 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'a Sivasspor karşılaşmasının iki hakemine yönelik davranışları nedeniyle 16 maç ceza verdi.

Ceza ile ilgili yapılan açıklamada, Arda Turan'ın saldırı, küfür ve tehdit nedeniyle ayrı ayrı ceza aldığı belirtildi.

16 maçlık ceza ile ilgili A Spor televizyonuna açıklama yapan Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp tarafından da 31 yaşındaki oyuncuya ceza verileceğini söyledi.

Gümüşdağ, 16 maçlık rekor ceza ile ilgili olarak ise Türk Futbol Federasyonu'nu çifte standart ile suçladı ve kararın tahkim kuruluna götürülebileceğini ifade etti:

"Başakşehir kulübü olarka bunu kabul etmemiz mümkün değil. Arda Turan 6 ila 8 maç ceza almalıydı.

Barcelona kulübünden Başakşehir'e kiralanan Turan'ın aldığı ceza İspanyol Marca gazetesine de haber oldu.

Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde, "Arda öylesine sinirlendi ki hakemi itti" ifadesi yer buldu.

Yine İspanya'nın bir diğer önemli gazetesi AS ise konu ile ilgili haberine "Yan hakemi iten Arda 16 maç ceza aldı" başlığını kullandı.

TFF'den verilen cezaya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Arda Turan'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

Av. E. Polat Yılmaz

PFDK Başkanı

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