Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding’e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekip düşen uçağın enkazına ulaşırken, İran Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı. Yaşamını yitiren 11 kişinin 3'ü mürettebat, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi. Başaran Holding'e ait olan uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtilirken, uçağın kaptan pilotunun Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ENKAZA ULAŞILDI, KURTULAN YOK



İran Devlet Televizyonu güçlükle sürdürülein arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekibin düşen Türk uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı.

İran Acil Durum Sözcüsü Mücteba Haledi de enkazın bulunduğu yerde çıkan yangın nedeniyle cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti.