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Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2018 18:38 | Son Güncelleme

Başaran Holding'e ait uçak İran'da düştü. Düşen özel jette bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta holdingin patronu Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi. Öte yandan pilot ile kule arasındaki son konuşma da ortaya çıktı. Kazadan dakikalar önce kaptan pilotun 'Alçalma talep ediyorum' dediği kaydedildi.

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding’e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekip düşen uçağın enkazına ulaşırken, İran Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı. Yaşamını yitiren 11 kişinin 3'ü mürettebat, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi. Başaran Holding'e ait olan uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtilirken, uçağın kaptan pilotunun Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.

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İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ENKAZA ULAŞILDI, KURTULAN YOK

İran Devlet Televizyonu güçlükle sürdürülein arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekibin düşen Türk uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı.

İran Acil Durum Sözcüsü Mücteba Haledi de enkazın bulunduğu yerde çıkan yangın nedeniyle cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti.

İran'da düşen uçağın fotoğrafıİran'da düşen uçağın fotoğrafı

BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAF

İranlı gazeteciler uçağın düştüğü bölgeden ilk görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

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DÜŞEN UÇAK BAŞARAN HOLDİNG'E AİT

TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 tipi uçağın Başaran Holding’e ait olduğu açıklandı.

Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?

IRANDA DUSEN UCAK

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ'NDEN DÖNÜYORLARDI

Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.

Genç kadının arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye gittiği açıklanırken, Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü.

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HÜSEYİN BAŞARAN İRAN'A HAREKET ETTİ

Acı haberi alan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın İran'a hareket ettiği öğrenildi.

PİLOTLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken pilotların isimlerinin Melike Kuvvet ve Beril Gebeş olduğu öğrenildi.

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SON KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

airporthaber.'de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

KABİN EKİBİNİN SON FOTOĞRAFI

Yaşanan kazanın ardından uçağın hostesi Eda Uslu’nun üç gün önce Dubai’de iş jetinin Kaptan Pilotu Melike Kuvvet ile birlikte akşam yemeği yerken fotoğraf çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı.

Kabin memuru Eda Uslu’nun yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanları yer hizmetlerinde çalıştığı, bir süredir de Başaran Holding bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.

KABIN EKIBI

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Holding uçağı düşmüş saatlerdir tüm kanallar.şehitlerime niye bu kadar yer yok?,,
bekarlığa veda edecekken hayata veda etmek...
allah rahmet eylesin üzücü şeyler
kime ait özel uçak bizden birisine mi ?
Başaran Holdinge geçmiş olsun inşallah yaralılara acil şifa dilerim.
7 kızın bekarlığa veda partısı ıcın Birleşik Arap Emirliğne gitmesi nedir ya? Vakit saat dolmuş yiyecek ekmekleri yokmuş...
Yorumlara bak ne kadar üzücü. Sırf zenginler diye bu kadar hırslı ve aşağılayıcı yorumlar değil mi ? Cennete gideceğiz diye şu Dünyayı cehenneme çevirdiğiniz içinizin kötülüğü ile. Şehitler ile bu durumun ne alakası var ? Şehitler baştacımız onlarla niye karşılaştırıyorsunuz ? Şehitlere üzülüyoruz diye başka şeye üzülme hakkımız yok mu ?
Allah rahmet eglesin
ALLAH RAHMET EYLESİN HADDİNİ AŞIP TERBİYE AHLAK SINIRLARINI AŞIP ÜLKE DIŞINA KİLOMETRELERCE ÖTELER PARA HARCAMAK İÇİN YAPILACAK ÖZELLİKLEDE NEFİS TAŞIYAN HAYATI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI İNSAN EVLADINA YAKIŞMAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNMAMAK DİLEĞİYLE AMA ŞURASI BİR ACI GERÇEK BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇAKMA İHALELERİNİ ALIP ÖZEL UÇAK ALABİLEN DUBAİ YE KIBRISA MALTAYA KUMAR OYNAMAYA GİDENLERE ZEVKÜ SEFA İÇİN ÜLKELER AŞIP KITA SAHANLIĞI İSMİ CİSMİ BİLİNMEYEN ADACIK ÜLKELERİNE GİDEN ASKER KAÇAĞI ONUN BUNUN ÇOCUKLARINA SERBEST ONLAR GİDEBİLİRLER YAPABİLİRLER
allah rahmet eylesin mekanlari cennet olsun. bazen ölümün sebebi çok paranın olmasıda olabiliyor. dubaiden bekarliga veda partisinden dönüyor ne demek yahu
para,pul,şan,şohret ölüm karşısında pek bir önemi yok ne yazıkki bekarlığa vesa diye çıkıp hayata veda ettiler içlerinde müslüman olanların ruhların el-fatiha
Allah sabır versin aileye yalnız milyonlar ağır vergi ve zamlar altında inlerken bu lüksün de sorgulanması lazım.
Ecel gelmiş cihana baş ağrısı bahane.
kardeşi varsa soruşturma aile içinde yapılmalı bence
Orta bir kaza ve ölüm var bu kadar kalbiniz hain olmasın orada insanlar oldu kimse bekarlığa veda partisi yapıyor diye ölümü hak etmez . Allah rahmet eylesin
yetkililerden birisi diyor ki patron uçağı olduğu için kontrolleri çok hassas yapılır.diyor..demek ki normal yolcu uçaklarının vay haline..karambole uçuyorlar demek ki..
Eeeeeee ölüm var be gülüm!! Allah tahsiratlarını affetsin!!
allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelerine sabırlar versin
Allah rahmet eylesin.Geride kalanlara sabırlar dilerim...
Allah rahmet eylesin gencecik çocuklar
nazar değmiştir ..
Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum
Allah rahmet eylesin üzücü
ALLAH RAHMET EYLESİN..
allah rahmet eylesin
allah rahmet eylesin nasıl düşer jet ya enteresan bunlar
bazen hayat ölümden öte yol olmadığını en acı şekilde gösterir buda onlardan birisi Allah günahlarını affetsin yakınlarına sabır versin böyle acı bir haberi hala saptırıp başka konulara çekenlerin yatacak yeri yok Allah onları ıslah etsin!!!
ALLAH rahmet eylesin.
allah rahmet eylesin ailelerine sabırlar versin
Allah rahmet eglesin
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