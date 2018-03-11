Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding’e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekip düşen uçağın enkazına ulaşırken, İran Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı. Yaşamını yitiren 11 kişinin 3'ü mürettebat, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi. Başaran Holding'e ait olan uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtilirken, uçağın kaptan pilotunun Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ENKAZA ULAŞILDI, KURTULAN YOK
İran Devlet Televizyonu güçlükle sürdürülein arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekibin düşen Türk uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı.
İran Acil Durum Sözcüsü Mücteba Haledi de enkazın bulunduğu yerde çıkan yangın nedeniyle cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti.
BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAF
İranlı gazeteciler uçağın düştüğü bölgeden ilk görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.
DÜŞEN UÇAK BAŞARAN HOLDİNG'E AİT
TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 tipi uçağın Başaran Holding’e ait olduğu açıklandı.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ'NDEN DÖNÜYORLARDI
Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.
Genç kadının arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye gittiği açıklanırken, Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü.
HÜSEYİN BAŞARAN İRAN'A HAREKET ETTİ
Acı haberi alan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın İran'a hareket ettiği öğrenildi.
PİLOTLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken pilotların isimlerinin Melike Kuvvet ve Beril Gebeş olduğu öğrenildi.
SON KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI
airporthaber.'de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.
KABİN EKİBİNİN SON FOTOĞRAFI
Yaşanan kazanın ardından uçağın hostesi Eda Uslu’nun üç gün önce Dubai’de iş jetinin Kaptan Pilotu Melike Kuvvet ile birlikte akşam yemeği yerken fotoğraf çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı.
Kabin memuru Eda Uslu’nun yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanları yer hizmetlerinde çalıştığı, bir süredir de Başaran Holding bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.
TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI
11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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