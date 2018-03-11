Başaran Holding’e Ait Uçak İran’da Düştü 11 Kişi Yaşamını Yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a doğru seyir halindeki uçak İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde dağlık alanda düştü.

Uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta 2 kadın pilotun yanısıra bir hostes, işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı ve 7 kız arkadaşının olduğu belirtildi.

Kaza sırasında bölgenin yağışlı olduğu gelen bilgiler arasında.

Uçağın neden düştüğü henüz netleşmiş değil.

Uçağın düştüğü bölgenin yakınlarındaki köyde yaşayanlar kazadan önce uçağın motorundan alevler çıktığını gördüklerini belirttiler.

Bu bilgi Mizan adlı haber ajansında yer aldı.