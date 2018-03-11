Başaran Holding'in özel uçağı İran'da düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolundaki Başaran Holding'e özel bir jetin İran'ın Şehrekürd bölgesinde düştüğü bildirildi.
Ulaştırma Bakanlığı, Başaran Holding'a ait uçağın içinde 3 mürettebat çalışanı ve 8 yolcu dahil 11 kişinin bulunduğunu açıkladı. Uçaktakilerin durumu netlik kazanmadı.
İran Acil Durum Ajansı, uçaktakilerin yolcuların çoğunlukla gençlerden oluştuğunu duyurdu.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.
Hürriyet gazetesi, uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu ve grubun Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüş yolunda olduğunu aktardı.
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