HABER

Başaran Holding'in özel uçağı İran'da düştü

11.03.2018 20:50 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolundaki Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın Şehrekürd bölgesinde düştüğü bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı, uçağın içinde 3 mürettebat çalışanı dahil 11 kişi olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolundaki Başaran Holding'e özel bir jetin İran'ın Şehrekürd bölgesinde düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı, Başaran Holding'a ait uçağın içinde 3 mürettebat çalışanı ve 8 yolcu dahil 11 kişinin bulunduğunu açıkladı. Uçaktakilerin durumu netlik kazanmadı.

İran Acil Durum Ajansı, uçaktakilerin yolcuların çoğunlukla gençlerden oluştuğunu duyurdu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesi, uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu ve grubun Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüş yolunda olduğunu aktardı.

https://twitter.com/drkerem/status/972881634977513472

Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Putin 2014'te Soçi'ye kaçırılmak istenen Pegasus uçağının vurulması emrini vermiş

Putin 2014'te Soçi'ye kaçırılmak istenen Pegasus uçağının vurulması emrini vermiş

PYD/PKK yandaşları tren istasyonlarını işgal etti

PYD/PKK yandaşları tren istasyonlarını işgal etti

Mars'a yolculuk başlıyor! Musk tarih verdi

Mars'a yolculuk başlıyor! Musk tarih verdi

Almanya’da Bir Mescit ve Türk Kültür Kulübüne Saldırı Şüphesi

Almanya’da Bir Mescit ve Türk Kültür Kulübüne Saldırı Şüphesi

Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.