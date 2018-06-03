HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım'dan muhalefete: TİKA'yı kapatacaklarmış, çünkü FETÖ böyle istiyor

03.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Kastamonu'da partisinin mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin 'TİKA'yı kapatma' vaadine "FETÖ'nin dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular" karşılığını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan muhalefete: TİKA'yı kapatacaklarmış, çünkü FETÖ böyle istiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kastamonu mitinginde yaptığı konuşmada 'TİKA'nın kapatılacağı' tartışmalarıyla ilgili muhalefeti eleştirdi.

Yıldırım, İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Merak Akşener'in de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağına ilişkin sözlerine karşılık şu yanıtı verdi:

"80 ülkede Türkiye'nin bayrağını taşıyan, tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağı kaldıran TİKA'yı kapatacaklarmış. Niçin; FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ'nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Kanal İstanbul projesinin durdurulacağı vaadinde bulunmuştu.

Yıldırım bu vaade karşı da "O Türkiye'nin stratejik projesidir. Senin bu işlere aklın ermez, gücün de yetmez. Bu işlere millet karar verir" dedi.

Yıldırım, "Bu millet rahat yüzü görmesin. İnsanların yüzü gülmesin istiyorlar. Yıkmaya çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir. Bunları yıkmanıza, iptal etmenize Kastamonu izin verir mi? Milletimiz buna izin verir mi? Bunların esasında söyledikleri biri ayağını kaldırıyor öbürü basıyor. Söyledikleri tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan olmasın da ne olursa olsun" diye konuştu.

HDP cumhurbaşkanı adayı Demirtaş: AKP'nin seçimi kaybedeceği netleştiHDP cumhurbaşkanı adayı Demirtaş: AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti
Meral Akşener'den iktidara: Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular, FETÖ ile el sıkıştılarMeral Akşener'den iktidara: Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular, FETÖ ile el sıkıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

ABD'nin Arizona eyaletinde bulut olmadan oluşan hortum şaşkına çevirdi!

ABD'nin Arizona eyaletinde bulut olmadan oluşan hortum şaşkına çevirdi!

Anne vahşetinde kan donduran detay!

Anne vahşetinde kan donduran detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.