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Başbakan terörle mücadelede yeni hedefleri açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım "Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK'nın uzantısı PYD/YPG ciddi anlamda ABD'nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef, o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek." dedi.

Başbakan terörle mücadelede yeni hedefleri açıkladı!

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Başbakan Kobani Kamışlı Haseke PKK PYD YPG

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