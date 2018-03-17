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Başbakan Yıldırım: 'Avrupa Parlamentosu Akıl Tutulması İçinde'

17.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun Afrin'de askeri operasyona son verilmesi çağrısına tepkisini sürdürdü. Yıldırım, Avrupa Parlamentosu’nun akıl tutulması yaşadığını ve “vızırtı” yaptığını söyledi

Başbakan Yıldırım: 'Avrupa Parlamentosu Akıl Tutulması İçinde'

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun Afrin'de askeri operasyona son verilmesi çağrısına tepkisini sürdürdü. Yıldırım, Avrupa Parlamentosu’nun akıl tutulması yaşadığını ve “vızırtı” yaptığını söyledi.

AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı harekatının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Afrin’de Türk askerinin işlerini tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Yıldırım, “Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir” dedi.

Zeytin Dalı’nın bir barış harekatı olduğunu belirten Başbakan, “Terör örgütlerinin iftiralarıyla, kara propagandalarıyla bizim karşımıza çıkmanın akılla, izanla izahı yok” diye konuştu.

“Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye'de şehirler bombalanırken, taş üstünde taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken, sesi soluğu gıkı çıkmayan bu Avrupa Birliği'nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme-tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar? 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Menbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmenin mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Sınır boylarımızda terör odaklarının varlığına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Binali Yıldırım, Azerbaycan'da katıldığı 6. Küresel Bakü Forumu toplantısında da, “Avrupa Parlamentosu böyle çıkıntılıkları yapıyor. Kusura bakmasınlar, onlar sıcacık koltuklarında otururken Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa’ya terörün yayılmasının önüne geçiyor. Bir anlamda Türkiye Avrupa’yı terörden koruyor. Bu kararları almadan önce dönüp dolaşıp, yatıp kalkıp Türkiye’ye dua etmeleri lazım” diye konuşmuştu.

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