Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın, önümüzdeki Perşembe günü Başbakan Angela Merkel ile Berlin'de gerçekleşecek buluşması iki ülke arasında yaşanan gerilimi aşma konusunda yeni bir adım olarak yorumlanıyor.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert dün haftalık basın toplantısında, Merkel ve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da başbakanlık binasında bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını açıklamıştı. Görüşmede "iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası güncel konuların" ele alınacağı belirtilirken, diplomatik kaynaklar iki başbakanın görüşmesinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, Almanya’ya sığınan FETÖ zanlıları ve Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in durumunun öncelikli konular olacağını aktarıyor.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tam bir yıl önce, 14 Şubat 2017’de terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanması Berlin’le Ankara arasında krize yol açmıştı. Hükümet Sözcüsü Seibert Türk hükümetine ülkede siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki çağrısını yinelerken, Yücel’in tutukluluğunun birinci yıldönümü nedeniyle yarın Berlin’den yeni siyasi açıklamalar bekleniyor. Türkiye'de Yücel’le birlikte altı Alman vatandaşı terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu durumda.