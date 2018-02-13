Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın, önümüzdeki Perşembe günü Başbakan Angela Merkel ile Berlin'de gerçekleşecek buluşması iki ülke arasında yaşanan gerilimi aşma konusunda yeni bir adım olarak yorumlanıyor.
Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert dün haftalık basın toplantısında, Merkel ve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da başbakanlık binasında bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını açıklamıştı. Görüşmede "iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası güncel konuların" ele alınacağı belirtilirken, diplomatik kaynaklar iki başbakanın görüşmesinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, Almanya’ya sığınan FETÖ zanlıları ve Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in durumunun öncelikli konular olacağını aktarıyor.
Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tam bir yıl önce, 14 Şubat 2017’de terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanması Berlin’le Ankara arasında krize yol açmıştı. Hükümet Sözcüsü Seibert Türk hükümetine ülkede siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki çağrısını yinelerken, Yücel’in tutukluluğunun birinci yıldönümü nedeniyle yarın Berlin’den yeni siyasi açıklamalar bekleniyor. Türkiye'de Yücel’le birlikte altı Alman vatandaşı terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu durumda.
Siyasi gözlemciler, Başbakan Yıldırım’ın meslektaşı Merkel’le görüşmesinde Yücel ve diğer tutuklu Alman vatandaşları için uzlaşma mesajı verebileceğini, aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya sığınan FETÖ sempatizanlarının ve darbeye karıştığı iddia edilen sivil ve asker isimlerin Türkiye’ye iade edilmesini isteğini tekrarlayacağını tahmin ediyor.
Yıldırım’ın Merkel’le buluşmasında, son haftalarda Almanya’da PKK sempatizanı olduğu tahmin edilen çevreler tarafından Türk cami ve derneklerine yönelik saldırıları da gündeme getirmesi bekleniyor. En az 34 cami ve derneğe saldırı düzenlenirken, binaların camlarının kırıldığı ve duvarlara boya ile Türkiye karşıtı yazılar yazıldığı tespit edildi. Saldırıların Türkiye'nin Afrin operasyonu ile bağlantılı olduğunu düşünülüyor.
Öte yandan Başbakan Yıldırım, Merkel’le görüştükten sonra Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Münih’e geçecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in de katılacağı konferansta Yıldırım, Afrin harekatının amacını anlatacak. Konferansa ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Almanya Savunma bakanı Leyen ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de katılması bekleniyor.
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