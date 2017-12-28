Başbakan Yıldırım: Ortak bakış açımız yüzde 90

Riyad, 29 Aralık, (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa ama oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın konulara bakış açılarının yüzde 90 örtüştüğünü söyledi.

Ülkeye ilk gelişinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kendisini kabul ettiğini, daha sonra Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini belirten Yıldırım, Selman ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu görüşmelerde iki konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Yıldırım, bunlardan ilkinin bölgesel konular olduğunu bildirdi.

Irak, Suriye, Filistin, İsrail meselesi, Yemen'de devam eden iç savaş, karışıklıklar ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra bütün bölgeyle ilgili durumları ele aldıklarını ve değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, bu konulardaki çözüm yollarını, yapılması gerekenleri konuştuklarını anlattı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu: