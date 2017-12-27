Başbakan Yıldırım Suudi Kral Selman’la bir araya geldi

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi.
(Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü
- Suudi Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un Başbakan Binali Yıldırım'ı karşılaması
- Heyetten görüntüler
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