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Başbakan Yıldırım Suudi Kral Selman’la bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 12:06 | Son Güncelleme 11 dakika önce

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

- Suudi Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un Başbakan Binali Yıldırım'ı karşılaması

- Heyetten görüntüler

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